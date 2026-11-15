روش خانگی برای تسکین سرفه و گلودرد

به گزارش تابناک؛ یکی از ساده‌ترین روش‌ها برای استفاده از عسل، حل کردن آن در آب گرم است. یک تا ۲ قاشق چایخوری عسل را در یک فنجان آب گرم بریزید و هم بزنید تا حل شود. این نوشیدنی می‌تواند به مرطوب ماندن گلو کمک کند و در تسکین تحریک و سرفه موثر باشد. آب نباید بیش از اندازه داغ باشد.

بنا بر این گزارش؛ عسل از دیرباز برای تسکین سرفه و ناراحتی‌های خفیف گلو استفاده شده است. شواهد علمی نشان می‌دهد عسل ممکن است شدت و دفعات سرفه را، به ویژه هنگام ابتلا به عفونت‌های ویروسی دستگاه تنفسی فوقانی، کاهش دهد. با این حال، عسل درمان سرماخوردگی، آنفلوآنزا یا عفونت‌های تنفسی نیست و شواهد کافی وجود ندارد که مصرف آن از ابتلا به این بیماری‌ها پیشگیری کند یا سیستم ایمنی را به طور قابل توجهی تقویت کند.

۱. عسل و آب گرم

یکی از ساده‌ترین روش‌ها برای استفاده از عسل، حل کردن آن در آب گرم است. یک تا ۲ قاشق چایخوری عسل را در یک فنجان آب گرم بریزید و هم بزنید تا حل شود. این نوشیدنی می‌تواند به مرطوب ماندن گلو کمک کند و در تسکین تحریک و سرفه موثر باشد. آب نباید بیش از اندازه داغ باشد.

۲. ترکیب عسل و لیمو

ترکیب عسل و لیمو نوشیدنی ساده دیگری برای روزهای ابتلا به سرماخوردگی است. یک تا ۲ قاشق چایخوری عسل را با آب نصف یک لیمو در یک فنجان آب گرم مخلوط کنید. عسل ممکن است به کاهش تحریک گلو کمک کند و مایعات نیز از کم آبی بدن جلوگیری می‌کنند. البته لیمو به تنهایی اثر درمانی اثبات شده ای بر عفونت‌های تنفسی ندارد و در افراد مبتلا به رفلاکس معده ممکن است علائم را تشدید کند.

۳. عسل در چای یا دمنوش گرم

می‌توانید مقدار کمی عسل را به چای کم رنگ یا یک دمنوش گرم اضافه کنید. این روش نیز راهی برای مصرف عسل همراه با مایعات است و ممکن است به تسکین موقت گلودرد و سرفه کمک کند. افزودن سیر به عسل، برخلاف برخی باورهای رایج، اثر درمانی اثبات شده ای برای بیماری‌های تنفسی ندارد.

نکاتی که باید بدانید

عسل به دلیل داشتن قند، باید در حد متعادل مصرف شود. افراد مبتلا به دیابت نیز بهتر است مقدار آن را در محاسبه قند دریافتی روزانه خود در نظر بگیرند. همچنین مصرف عسل برای کودکان زیر یک سال ممنوع است، زیرا خطر ابتلا به بوتولیسم نوزادی را به همراه دارد.

اگر سرفه طولانی شد، با تب مداوم یا تنگی نفس همراه بود یا خلط خونی مشاهده کردید، لازم است ارزیابی پزشکی انجام شود. این مطلب صرفا با هدف اطلاع رسانی تهیه شده و جایگزین تشخیص و توصیه پزشکی نیست.

منبع: عصرایران



