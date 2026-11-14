گذشت از قصاص ۱۰ سال بعد از قتل مادر

به گزارش تابناک، مردی که ۱۰ سال پیش در جریانازیکاو را بهرسانده و دو بار پای چوبه دار رفته بود، در سومین نوبت بادختران مقتول ازرهایی یافت.

این گذشت پس از برگزاری جلسات صلح و سازش طی سال‌های گذشته با پرداخت وجه‌المصالحه از سوی محکوم به قصاص انجام شد. دادیار امین کرمانی‌نژاد، سرپرست اجرای احکام دادسرای امور جنایی تهران، با اعلام این خبر گفت: این بخشش پس از آن اتفاق افتاد که مردی که متهم پرونده است ۱۰ سال پیش مرتکب قتل شده بود و پس از نهایی شدن دوبار پای چوبه دار رفته بود.

پرونده این جنایت به ۲۹ دی‌ماه سال ۱۳۹۵ بازمی‌گردد؛ در آن روز به بازپرس جنایی خبر رسید که پیرزنی ۸۵ ساله در طبقه اول ساختمانی در خیابان جیحون به قتل رسید و از خانه‌اش دو قطعه طلا، یک دستگاه رسیور، پلی‌استیشن، ویدئو و یک فرش کوچک سرقت شد.

پس از تشکیل پرونده قضایی در شعبه سوم بازپرسی دادسرای جنایی تهران، بازپرس سجاد منافی‌آذر دستور اعزام عامل جنایت و همدستش به محل حادثه را صادر کرد. پس از تحقیقات دو متهم دستگیر شدند و در حضور بازپرس پرونده و کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی تهران صحنه قتل را بازسازی کردند و پس از تکمیل تحقیقات در شعبه سوم بازپرسی با قرار مجرمیت به دادگاه رفت.

متهم پرونده که مردی به نام مجید است و در زمان ارتکاب قتل ۴۲ ساله بود، در جریان تحقیقات مدعی شد قصد کشتن پیرزن را نداشته و هدفش فقط سرقت بوده است. او بارها گفت: «بشدت پشیمانم. مریم همسایه‌مان بود و در این جنایت نقشی نداشت. من معتاد بودم و پولی برای خرید شیشه نداشتم و نمی‌دانستم چه کار کنم. یاد حرف‌های مریم افتادم که می‌گفت برای سرکشی به همسایه سالخورده‌شان به خانه او می‌رود.»

او ادامه داد: «همان موقع وسوسه شدم از پیرزن سرقت کنم. بدون اینکه ماجرا را به مریم بگویم، حوالی مجتمع آن‌ها پرسه زدم. وقتی متوجه شدم مریم از خانه بیرون رفت، وارد خانه پیرزن شدم و در زدم. وقتی در را باز کرد، محکم آن را هول دادم که ضربه به صورتش خورد و در باز شد. دست و پای پیرزن را بستم. دستش را که پیچاندم، شکست. گلویش را گرفتم و دهانش را بستم که همین باعث مرگ او شد.»

شیشه خانه پیرزن را شکستم تا شاید همسایه‌ها به کمکش بیایند

به گفته متهم، او یک انگشتر طلا و یک جفت گوشواره همراه با یک دستگاه رسیور، پلی‌استیشن، ویدئو و یک فرش کوچک از خانه مقتول برداشت و فرار کرد. او گفت: «بعد ماجرا را به مریم خبر دادم که شوکه شد. او به اجبار من طلاها را برد و به طلافروشی فروخت. طلاها را به مبلغ ۹۵۵ هزار تومان فروخت و پولش را به من داد. وسایل دیگر سرقتی را هم به یک سمساری فروختم.»

مریم هم در تحقیقات مدعی شد در جنایت نقشی نداشته و فقط طلاهای مقتول را فروخته است. او حتی گفت شیشه خانه پیرزن را شکسته تا شاید همسایه‌ها متوجه ماجرا شوند و به کمکش بیایند، اما کسی متوجه نشد و پیرزن جان باخت.

مرد میانسال به اتهام قتل عمد و سرقت از خانه مقتول و مریم به اتهام معاونت در سرقت و تسهیل و فروش اموال سرقتی روانه زندان شدند. پس از آن پرونده در شعبه دوم دادگاه کیفری رسیدگی شد؛ مریم به حبس محکوم شد و برای مجید حکم قصاص صادر شد. این حکم در شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور تایید شد و پرونده برای اجرا به شعبه سوم اجرای احکام دادسرای جنایی تهران ارسال شد.

مجید دو بار تا پای چوبه دار رفته بود و قرار بود در آینده نزدیک برای سومین بار هم پای چوبه دار برود تا حکم قصاص اجرا شود. در این بین دختران مقتول پس از برگزاری جلسات صلح و سازش، حاضر به بخشش شدند. به این ترتیب، مرد محکوم به قصاص با پرداخت وجه‌المصالحه از دختران مقتول رضایت گرفت و از قصاص رهایی یافت و به این ترتیب با توجه به گذشت ۱۰ سال از زمان قتل آزاد خواهد شد.

منبع: سایت جنایی