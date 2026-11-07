قتل دختر جوان پس از سوار شدن به تاکسی

سارا برومند، زن ۲۷ ساله‌ای که آخرین بار پس از پیاده شدن از اتوبوس در گلبهار سوار یک تاکسی شده بود، به قتل رسید. پلیس از کشف پیکر او و دستگیری متهم این پرونده خبر داد.

به گزارش تابناک؛ فرمانده انتظامی خراسان رضوی از کشف راز قتل سارا برومند، زن ۲۷ ساله‌ای که از چهارم آبان‌ماه در شهر گلبهار ناپدید شده بود، و دستگیری متهم این پرونده خبر داد.





احمد نگهبان با تشریح جزئیات این پرونده اظهار کرد: پس از اعلام مفقودی این زن جوان، کارآگاهان مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی خراسان رضوی تحقیقات تخصصی خود را برای مشخص شدن سرنوشت او آغاز کردند.





بررسی‌های اولیه نشان می‌داد سارا برومند پس از پیاده شدن از اتوبوس در گلبهار، سوار یک دستگاه خودروی تاکسی شده است. او در آخرین تماس تلفنی خود با مادرش، حوالی ساعت ۲۱ همان شب، اعلام کرده بود که در مسیر بازگشت به خانه قرار دارد.





آخرین تماس سارا برومند پیش از ناپدید شدن

به گفته فرمانده انتظامی خراسان رضوی، حساسیت پرونده موجب شد تیم‌های تخصصی پلیس آگاهی با انجام تحقیقات گسترده و پیگیری شبانه‌روزی، سرنخ‌های مربوط به ناپدید شدن این زن جوان را بررسی کنند.





در جریان این تحقیقات مشخص شد سارا برومند در همان ساعات اولیه ناپدید شدن به قتل رسیده است؛ موضوعی که مسیر پرونده را از جست‌وجوی فرد مفقودشده به تحقیقات جنایی تغییر داد.





کشف پیکر مقتول و دستگیری عامل جنایت

نگهبان اعلام کرد تلاش کارآگاهان با همکاری دادستان شهرستان گلبهار سرانجام به کشف پیکر زن جوان و شناسایی عامل جنایت منجر شد.





پیکر مقتول برای انجام بررسی‌های تخصصی به پزشکی قانونی منتقل شده و متهم نیز در عملیاتی غافلگیرانه توسط پلیس دستگیر شده است.





بر اساس اعلام فرمانده انتظامی خراسان رضوی، تحقیقات درباره ابعاد مختلف این پرونده ادامه دارد و جزئیات بیشتری درباره هویت متهم و انگیزه احتمالی قتل منتشر نشده است.

منبع: نورنیوز