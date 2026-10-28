دستور ویژه درباره پرونده قتل یک شهردار

در پی وقوع حادثه قتل شهردار جونقان، سردار حسین امجدیان، فرمانده انتظامی استان چهارمحال‌وبختیاری‌ و دادستان شهرستان فارسان دستور ویژه‌ای برای پیگیری موضوع و بررسی ابعاد مختلف این پرونده با هدف کشف حقیقت و شناسایی عامل یا عاملان این جنایت صادر کردند.
کد خبر: ۳۰۰۰۸۲۰۲
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دستور ویژه درباره پرونده قتل یک شهردار

به گزارش تابناک، سردار حسین امجدیان فرمانده نیروی انتظامی چهارمحال و بختیاری گفت: مأموران انتظامی و تیم‌های تخصصی پلیس با جدیت در حال بررسی موضوع قتل شهردار جونقان و انجام اقدامات قانونی و تخصصی برای روشن شدن ابعاد حادثه هستند.

وی افزود: اخبار تکمیلی درباره روند رسیدگی به پرونده و نتایج اقدامات پلیس، پس از حصول اطلاعات موثق و تأیید مراجع ذی‌صلاح، متعاقباً اطلاع‌رسانی خواهد شد.

نیکبخت، رئیس دادگستری شهرستان فارسان استان چهارمحال‌وبختیاری نیز با اشاره به حادثه منجر به فوت اسماعیل اسلامی باباحیدری، شهردار جونقان، گفت: بر اساس اطلاعات اولیه، این حادثه شامگاه سه‌شنبه ۶ آبان‌ ۱۴۰۵، حوالی ساعت ۲۱ در شهرستان فارسان و بر اثر اصابت گلوله رخ داده است.

وی افزود: در این رابطه پرونده قضایی تشکیل شده و بررسی ابعاد حادثه و تحقیقات اولیه برای روشن شدن چگونگی وقوع آن در دستور کار مراجع ذی‌صلاح قرار گرفته و ادامه دارد.

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