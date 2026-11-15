قربانی: تیم ملی برای برد عراق کاملاً آماده است

محمد قربانی پس از پیروزی تیم ملی مقابل فلسطین، از آمادگی ملی‌پوشان برای دیدار دوستانه با عراق خبر داد و گفت ایران برای کسب برد در این مسابقه تلاش خواهد کرد.

به گزارش تابناک؛ محمد قربانی بعد از برتری ۲ بر صفر شب گذشته (شنبه) تیم ملی فوتبال کشورمان مقابل فلسطین در دیداری دوستانه در شهر بصره عراق، گفت: پیش از هر چیز باید بگویم که خوشحالم بازی را بردیم. دیدار سختی بود، فلسطین خیلی خوب بازی کرد، اما ما تا آخرین لحظه سخت تلاش کردیم و شایسته این برد بودیم.

برای شکست عراق آماده‌ایم

وی در مواجهه با پرسشی در خصوص ارزیابی‌اش از تیم ملی عراق اظهار داشت: تیم خوبی هستند و حالا به رویارویی با آنها فکر می‌کنیم. باید متمرکز بمانیم و سخت تمرین کنیم. برای برد بازی خواهیم کرد چون تیم و مربی خوبی داریم و همه آماده این بازی هستیم. چند بازیکن جدید به ترکیب ما اضافه شده‌اند، اما فکر می‌کنم که این بازی خوبی برای ما خواهد بود.

هافبک تیم ملی ایران درباره اینکه بهترین بازیکن عراقی شاغل در فوتبال ایران کدام بازیکن بوده است، خاطرنشان کرد: تعدادی از بازیکنان عراقی در لیگ ایران بازی کرده‌اند؛‌از دید من بشار رسن که در پرسپولیس بازی می‌کرد و هم‌پستی خود من هم هست، بهترین بازیکن عراقی شاغل در لیگ ایران بوده است.

ایران از ساعت ۱۹:۴۵ روز سه‌شنبه به وقت تهران در دومین دیدار دوستانه خود در بصره به مصاف عراق خواهد رفت.

منبع: تسنیم



