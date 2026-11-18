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انهدام باند گروگانگیری اتباع خارجی در شهر قدس
مرکز اطلاعرسانی پلیس غرب استان تهران از دستگیری باند گروگانگیری اتباع خارجی خبر داد.
به گزارش تابناک، مرکز اطلاعرسانی پلیس غرب استان تهران اعلام کرد: با پیگیری ماموران پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی شهرستان قدس، اعضای باند گروگانگیری اتباع خارجی شناسایی و دستگیر شدند.
در بازرسی از مخفیگاه این افراد تعداد دو نفر تبعه خارجی که سودای مهاجرت به اروپا را داشتند شناسایی و نجات پیدا کردند.
اعضای این باند گروگانگیری که خود نیز از هموطنان افراد گروگان گرفته شده بودند با تهیه فیلم از شکنجه طعمههای خود و ارسال به بستگان ایشان تقاضای مبالغ چند ده هزار دلاری میکردند.
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