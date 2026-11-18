

به گزارش تابناک، مرکز اطلاع‌رسانی پلیس غرب استان تهران اعلام کرد: با پیگیری ماموران پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی شهرستان قدس، اعضای باند گروگان‌گیری اتباع خارجی شناسایی و دستگیر شدند.

در بازرسی از مخفیگاه این افراد تعداد دو نفر تبعه خارجی که سودای مهاجرت به اروپا را داشتند شناسایی و نجات پیدا کردند.

اعضای این باند گروگان‌گیری که خود نیز از هموطنان افراد گروگان گرفته شده بودند با تهیه فیلم از شکنجه طعمه‌های خود و ارسال به بستگان ایشان تقاضای مبالغ چند ده هزار دلاری می‌کردند.