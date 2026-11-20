رئیس مرکز تحقیقات عدالت در سلامت دانشگاه علوم پزشکی تهران، در خصوص اهمیت تجویز دارو برای بیمار، نکاتی را متذکر شد.

به گزارش تابناک؛ علی‌اکبری ساری، با هشدار نسبت به مصرف نامناسب آنتی‌بیوتیک‌ها گفت: تجویز و مصرف بی‌رویه این داروها، علاوه بر افزایش هزینه‌های درمان، با تشدید مقاومت میکروبی، اثربخشی داروهای مورد استفاده برای درمان عفونت‌ها را به خطر می‌اندازد.

وی با اشاره به بالاتر بودن مصرف آنتی‌بیوتیک در ایران در مقایسه با بسیاری از کشورهای جهان، بر ضرورت اصلاح الگوی تجویز این داروها تأکید کرد و افزود: آنتی‌بیوتیک گران‌تر یا قوی‌تر لزوماً نتیجه درمانی بهتری ندارد.

ساری گفت: انتخاب دارو باید بر اساس شرایط بیمار، اثربخشی و هزینه درمان انجام شود تا علاوه بر دستیابی به نتیجه مطلوب، از تحمیل هزینه‌های غیرضروری جلوگیری شود.

وی با اشاره به مشکلاتی مانند تصمیم‌گیری‌های نادرست و بی‌توجهی به شواهد علمی، خاطرنشان کرد: مقابله با مقاومت میکروبی تنها به کاهش مصرف آنتی‌بیوتیک‌ها محدود نمی‌شود، بلکه اصلاح شیوه تجویز دارو، آموزش پزشکان و تدوین دستورالعمل‌های درمانی مبتنی بر شواهد علمی نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

ساری همچنین کنترل عفونت در مراکز درمانی و رعایت اصول بهداشت محیط را از اقدامات ضروری برای جلوگیری از گسترش میکروب‌های مقاوم دانست و بر ضرورت توجه هم‌زمان به اقدامات پیشگیرانه و مدیریت مصرف دارو تأکید کرد.

استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران در ادامه نسبت به تجویز شتاب‌زده آنتی‌بیوتیک‌های قوی و وسیع‌الطیف، بدون بررسی کافی وضعیت بیمار و شواهد موجود، هشدار داد و گفت: شروع درمان با داروهای قوی، پیش از مشخص شدن ضرورت مصرف آنها، لزوماً به بهبود سریع‌تر بیمار منجر نمی‌شود.

وی در همین زمینه افزود: چنین تجویزهایی می‌توانند عوارض دارویی و هزینه‌های درمان را افزایش دهند و سلامت بیمار را با خطرات جدی مواجه کنند. از این‌رو، تصمیم‌گیری درباره تجویز آنتی‌بیوتیک باید بر پایه ارزیابی دقیق و شواهد علمی معتبر انجام شود.





منبع:مهر