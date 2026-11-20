به گزارش خبرنگار سرویس اجتماعی تابناک، این روایت از مصاحبه‌ی تفصیلی تابناک با حجت‌الاسلام سیدعلی حسینی نیشابوری، نماینده‌ی اسبق نیشابور در مجلس هشتم درآمده است؛ حرف‌هایی که مبتنی بر عدد و واقعیت است. واقعیاتی درباره نمایندگان مجلس پس از دوره نمایندگی.

از اول انقلاب تا امروز، حدود ۲۲۰۰ نفر روی صندلی‌های مجلس نشسته‌اند. از این تعداد تقریباً ۴۵۰ نفر دیگر در قید حیات نیستند. حدود ۱۷۵۰ نفر باقی مانده‌اند. اما از میان این ۱۷۵۰ نفر، حدود ۴۰۰ نفر تقریباً محو شده‌اند. نه عضوی از مرکز نمایندگان ادوار هستند، نه در مجامع استانی حضور دارند، نه خبری از آن‌ها هست. بعضی‌ها گمنام شده‌اند، بعضی‌ها به سن کهنسالی رسیده‌اند و خانه‌نشین، و بعضی‌ها....

پادکست تابناک را با اجرای مسیحا محمدی در این باره بشنوید.



