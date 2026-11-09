افزایش ۳۵ درصدی حقوق در مجلس رد شد

به گزارش تابناک؛ احمد فاطمی در واکنش به بخشنامه بودجه ۱۴۰۶ و پیش‌بینی متوسط افزایش حقوق کارکنان دولت در سال آینده به میزان ۳۵ درصد و به صورت پلکانی، گفت: به عنوان عضو کمیسیون تلفیق بودجه به دولت هشدار می‌دهم که افزایش ۳۵ درصدی حقوق در سال آینده وهن کارکنان دولت و کارگران و توهین به نمایندگان مجلس است.

وی ادامه داد: اگر دولت لایحه بودجه ۱۴۰۶ را با افزایش ۳۵ درصدی حقوق کارکنان دولت به مجلس ارائه کند، کمیسیون تلفیق و مجلس با کلیات آن مخالفت خواهد کرد و لایحه را به دولت برمی‌گردانند؛ دولت نظر مجلس را می‌داند پس بهتر است که وقت مجلس را نگیرد.

این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس افزود: وقتی نرخ تورم رسمی ۸۸ درصد است، افزایش ۳۵ درصدی حقوق هیچ توجیهی ندارد چون طبق قانون برنامه باید میزان افزایش حقوق به اندازه تورم و یا حداقل به نرخ تورم نزدیک باشد.

منبع: ایسنا



