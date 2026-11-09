کمیسیون تلفیق
افزایش ۳۵ درصدی حقوق در مجلس رد شد
عضو کمیسیون تلفیق بودجه تاکید کرد که مجلس با افزایش ۳۵ درصدی حقوق در سال آینده مخالف است و به همین دلیل با کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۶ مخالفت خواهد کرد.
به گزارش تابناک؛ احمد فاطمی در واکنش به بخشنامه بودجه ۱۴۰۶ و پیشبینی متوسط افزایش حقوق کارکنان دولت در سال آینده به میزان ۳۵ درصد و به صورت پلکانی، گفت: به عنوان عضو کمیسیون تلفیق بودجه به دولت هشدار میدهم که افزایش ۳۵ درصدی حقوق در سال آینده وهن کارکنان دولت و کارگران و توهین به نمایندگان مجلس است.
وی ادامه داد: اگر دولت لایحه بودجه ۱۴۰۶ را با افزایش ۳۵ درصدی حقوق کارکنان دولت به مجلس ارائه کند، کمیسیون تلفیق و مجلس با کلیات آن مخالفت خواهد کرد و لایحه را به دولت برمیگردانند؛ دولت نظر مجلس را میداند پس بهتر است که وقت مجلس را نگیرد.
این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس افزود: وقتی نرخ تورم رسمی ۸۸ درصد است، افزایش ۳۵ درصدی حقوق هیچ توجیهی ندارد چون طبق قانون برنامه باید میزان افزایش حقوق به اندازه تورم و یا حداقل به نرخ تورم نزدیک باشد.
منبع: ایسنا
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نظرات بینندگان
حالا که بحث حقوق داغه، راستی حقوق نمایندگان مجلس در ایران چقدره؟ در تمام دنیا هر بخش حتی بخش خصوصی ش هم حقوق ها معلومه ایران اما حقوق نماینده مجلس معلوم نیست. خب بگین چقدر میگیرین آقایان نمایندگان مجلس؟
ایول نداره البته! افرزایش حقوق برابر است با افزایش تورم!!!!! باید جلوی افزایش تورم گرفته شود که آنهم با این سیاست منطقه ای و خارجی که داریم. با این جنگ و هزار بهانه ی دیگر ممکن نیست!
بیچاره کارگر
ایول . به این میگن نماینده ... البته باید تا آخر صبر کرد و دید آیا ایننمایتدگان تا آخر از مردم دفاع می کنند یا خیر .
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