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کمیسیون تلفیق

افزایش ۳۵ درصدی حقوق در مجلس رد شد

عضو کمیسیون تلفیق بودجه تاکید کرد که مجلس با افزایش ۳۵ درصدی حقوق در سال آینده مخالف است و به همین دلیل با کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۶ مخالفت خواهد کرد.

کد خبر: 4200705تاریخ انتشار: 2586 بازدید۴
۶۴۰۴۶۵۳۲

به گزارش تابناک؛ احمد فاطمی در واکنش به بخشنامه بودجه ۱۴۰۶ و پیش‌بینی متوسط افزایش حقوق کارکنان دولت در سال آینده به میزان ۳۵ درصد و به صورت پلکانی، گفت: به عنوان عضو کمیسیون تلفیق بودجه به دولت هشدار می‌دهم که افزایش ۳۵ درصدی حقوق در سال آینده وهن کارکنان دولت و کارگران و توهین به نمایندگان مجلس است.

وی ادامه داد: اگر دولت لایحه بودجه ۱۴۰۶ را با افزایش ۳۵ درصدی حقوق کارکنان دولت به مجلس ارائه کند، کمیسیون تلفیق و مجلس با کلیات آن مخالفت خواهد کرد و لایحه را به دولت برمی‌گردانند؛ دولت نظر مجلس را می‌داند پس بهتر است که وقت مجلس را نگیرد.

این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس افزود: وقتی نرخ تورم رسمی ۸۸ درصد است، افزایش ۳۵ درصدی حقوق هیچ توجیهی ندارد چون طبق قانون برنامه باید میزان افزایش حقوق به اندازه تورم و یا حداقل به نرخ تورم نزدیک باشد.

منبع: ایسنا


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برچسب ها

کمیسیون تلفیقبودجهنرخ تورمافزایش حقوقمجلس شورای اسلامیحقوقافزایش حقوق کارمندان

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نظرات بینندگان

انتشار یافته:
۴
در انتظار بررسی:
۰
غیرقابل انتشار:
۰
ستارگان ناشناسکشور اتصال: IR

حالا که بحث حقوق داغه، راستی حقوق نمایندگان مجلس در ایران چقدره؟ در تمام دنیا هر بخش حتی بخش خصوصی ش هم حقوق ها معلومه ایران اما حقوق نماینده مجلس معلوم نیست. خب بگین چقدر میگیرین آقایان نمایندگان مجلس؟

ناشناسکشور اتصال: IR

ایول نداره البته! افرزایش حقوق برابر است با افزایش تورم!!!!! باید جلوی افزایش تورم گرفته شود که آنهم با این سیاست منطقه ای و خارجی که داریم. با این جنگ و هزار بهانه ی دیگر ممکن نیست!

ناشناسکشور اتصال: IR

بیچاره کارگر

ناشناسکشور اتصال: DE

ایول . به این میگن نماینده ... البته باید تا آخر صبر کرد و دید آیا این‌نمایتدگان تا آخر از مردم دفاع می کنند یا خیر .

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