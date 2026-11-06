جزئیات تازه از افزایش اعتبار کالابرگ



به گزارش تابناک، یعقوب اندایش با تشریح معیارهای شناسایی مشمولان افزایش اعتبار کالابرگ اظهار کرد: بخشی از مشمولان اقشار آسیب‌پذیری هستند که پیش‌تر از سوی دستگاه‌های حمایتی مانند کمیته امداد و سازمان بهزیستی شناسایی شده‌اند. برای مثال این گروه شامل افراد دارای معلولیتی می‌شوند که درآمد پایینی دارند، همچنین زنان سرپرست خانواری که در خانواده خود فرد شاغل ندارند.



وی افزود: افرادی که فاقد ملک و خودرو هستند و شغل رسمی یا منبع درآمد مشخصی ندارند نیز در زمره گروه‌های آسیب‌پذیر قرار می‌گیرند.



اندایش با اشاره به معیارهای درآمدی برای شناسایی سایر مشمولان گفت: برای خانوارهای یک تا سه نفره، درآمد کمتر از ۲۰ میلیون تومان، برای خانوار چهار نفره درآمد کمتر از ۲۷ میلیون تومان و به ازای هر نفر اضافه، هفت میلیون تومان به این سقف درآمدی افزوده می‌شود.



معاون وزیر کار که در یک‌برنامه تلویزیونی صحبت می‌کرد، ادامه داد: برای شناسایی مشمولان شاخص‌هایی مورد بررسی قرار می‌گیرد. حدود و اندازه هر یک از این معیارها به تصویب دولت رسیده و جزئیات آن به‌زودی از سوی دولت به اطلاع عموم خواهد رسید.



نحوه پیگیری جاماندگان کالابرگ در آبان ماه

اندایش درباره نحوه پیگیری خانوارهایی که در مرحله نخست اجرای طرح کالابرگ در آبان‌ماه اعتبار کالابرگ آن‌ها شارژ نشده است، اظهار کرد: سرپرستان خانوار ابتدا می‌توانند با شماره‌گیری کد دستوری#۱۴۶۳*۵۰۰* از طریق تلفن همراه خود، موجودی اعتبار کالابرگ را بررسی کنند. در صورتی که اعتبار کالابرگ خانوار شارژ نشده باشد، افراد می‌توانند از طریق همین کد دستوری، کد ۱۲ رقمی ورود به سامانه حمایت را دریافت کنند و با استفاده از کد ملی سرپرست خانوار و کد ۱۲ رقمی وارد سامانه شوند. درخواست ثبت بررسی فقط از سامانه حمایت انجام می‌شود.



معاون وزیر کار با تاکید بر اینکه سامانه حمایت تنها مسیر ثبت درخواست بررسی مجدد است، گفت: متقاضیان پس از ورود به سامانه و پذیرش موافقت‌نامه باید به پرسش‌های مربوط به مجموع درآمد و دارایی‌های خانوار از جمله خودرو، ملک و سایر دارایی‌های مالی پاسخ دهند و اطلاعات مورد نیاز را ثبت کنند. پس از ثبت اطلاعات در صفحه نخست در صفحه دوم علت مشمول نشدن خانوار در طرح نمایش داده می‌شود. در صورتی که متقاضی نسبت به علت اعلام‌شده اعتراض داشته باشد می‌تواند درخواست بررسی مجدد ثبت کند و توضیحات خود را درباره وضعیت درآمد، خریدها، خودرو و سایر شرایط خانوار ارائه دهد.



وی با اشاره به مراحل نهایی ثبت اعتراض تصریح کرد: متقاضیان پس از ثبت نهایی درخواست، کد رهگیری دریافت می‌کنند و باید منتظر بررسی اطلاعات خود باشند.



اندایش با بیان اینکه بررسی درخواست‌ها ممکن است دست‌کم یک ماه زمان ببرد، گفت: تلاش می‌کنیم بررسی درخواست تمامی این افراد تا ۱۵ دی‌ماه انجام شود. نتیجه بررسی نیز صرفا از طریق سامانه حمایت قابل مشاهده خواهد بود و متقاضیان می‌توانند با مراجعه مجدد به سامانه، نتیجه درخواست خود را پیگیری کنند.

