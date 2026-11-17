رئیس پلیس آگاهی استان فارس از دستگیری جوانی ۲۱ ساله خبر داد که در پی اختلافات خانوادگی، خواهر ۱۹ ساله خود را با ضربات چاقو به قتل رسانده بود.

به گزارش تابناک، سرهنگ محمود حافظی در تشریح جزئیات این حادثه گفت: ۲۱ آبان‌ماه امسال، گزارشی مبنی بردربه مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اعلام شد و مأموران برای بررسی موضوع به محل اعزام شدند.

وی افزود: بررسی‌های اولیه و تحقیق از اهالی روستا و اعضای خانواده مقتول نشان داد که برادر ۲۱ ساله این دختر بر سر اختلافات خانوادگی با او درگیر شده و در جریان این مشاجره با استفاده از چاقو، خواهرش را به قتل رسانده است.

رئیس پلیس آگاهی فارس ادامه داد: کارآگاهان با انجام اقدامات فنی و تحقیقات تخصصی، هویت متهم را شناسایی کردند و در عملیاتی پلیسی او را در همان روستای کودیان دستگیر و به مقر انتظامی منتقل کردند.

حافظی در پایان با تأکید بر ضرورت کنترل خشم و حل اختلافات خانوادگی از مسیرهای قانونی، از شهروندان خواست از رفتارهای خشونت‌آمیز پرهیز کنند تا از وقوع حوادث تلخ و جبران‌ناپذیر جلوگیری شود.