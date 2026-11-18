فرمانده کل ارتش گفت: اگر دشمن اشتباه کند و کاری را که یک بار انجام داد و خودش را در مخمصه قرار داد، تکرار کند، بدون تردید کوبنده‌تر، شدیدتر و بدون محدودیت جغرافیایی با او و حامیانش برخورد خواهد شد.

به گزارش تابناک؛ سرلشکر امیر حاتمی فرمانده کل ارتش در حاشیه بازدید از نمایشگاه برنامه‌ها و فعالیت‌های شاخص بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت در دفاع مقدس دوم و سوم، ضمن قدردانی از مجموعه بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت طی سخنانی اظهار داشت: بنیاد اقدامات ارزشمندی برای ثبت، ضبط، حفظ و قابل استفاده شدن اسناد و مدارک مربوط به دفاع مقدس اول، دوم و سوم انجام داده است؛ مستندات جنگ‌های اخیر در این نمایشگاه به‌خوبی به نمایش گذاشته شده است، حقیقتاً دستاورد این نمایشگاه بسیار ارزشمند است و همه بخش‌های آن قابل استفاده بود.

وی با اشاره به ورود ناو هواپیمابر جدید آمریکا به منطقه، گفت: ما با هوشیاری و دقت حرکات دشمن را رصد می‌کنیم و لحظه‌ای را برای آمادگی از دست نمی‌دهیم.

فرمانده کل ارتش تاکید کرد: در همه نیروهای ارتش جمهوری اسلامی ایران اعم از زمینی، دریایی، پدافند و هوایی، همگی با دقت ضمن رصد دشمن، آمادگی‌های خود را لحظه‌به‌لحظه ارتقا می‌دهند.

سرلشکر حاتمی با بیان اینکه اگر دشمن اشتباه کند و کاری را که یک بار انجام داد و خودش را در مخمصه قرار داد، تکرار کند، بدون تردید کوبنده‌تر، شدیدتر و بدون محدودیت جغرافیایی با او و حامیانش برخورد خواهد شد، اظهار کرد: امیدواریم که دشمن دچار اشتباه محاسباتی نشود، اما اگر چنین اتفاقی بیفتد، درسی خواهد گرفت که عبرت همگان خواهد شد.

وی افزود: مردم عزیز ایران در دوره بعد از انقلاب اسلامی هر بار که با تهاجم دشمن مواجه شدند، با قوت و ایستادگی با آن برخورد کردند و توانستند هر بار دشمن را ناکام بگذارند.

فرمانده کل ارتش گفت: نیروهای مسلح و ارتش جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان فدایی ملت، در هر سه دفاع مقدس، پای‌بند به دفاع از مردم عزیزمان بوده‌اند.

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