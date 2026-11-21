عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت مشارکت همه بخش‌ها در اجرای برنامه ملی مدیریت مصرف انرژی گفت: تحقق اهداف این برنامه نیازمند همراهی مردم، دستگاه‌های اجرایی، وزارتخانه‌ها، بنگاه‌های اقتصادی دولتی و واحدهای صنعتی و تولیدی در رعایت الگوی مصرف و صرفه‌جویی انرژی است.

لزوم مشارکت دستگاه‌های دولتی، صنایع و خانوارها در مدیریت مصرف انرژی

علی حدادی در گفتگو با تابناک با اشاره به ابلاغ برنامه ملی مدیریت مصرف انرژی مشتمل بر ۱۰ ماده با دستور رئیس‌جمهور، صرفه‌جویی در مصرف انرژی را یکی از مهم‌ترین ضرورت‌های امروز کشور دانست و بر لزوم مشارکت همه بخش‌ها، از دستگاه‌های اجرایی و دولتی تا صنایع، واحدهای تولیدی و خانوارها در اجرای این برنامه تأکید کرد.

نماینده مردم طالقان در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه مدیریت مصرف انرژی مسئولیتی همگانی است، گفت: مردم ایران همواره در صحنه‌ها و عرصه‌های مختلف حضور داشته‌اند و ملت قوی ایران وظایف خود را در مقاطع حساس به‌خوبی انجام داده‌اند. در این موضوع نیز به فضل الهی مردم ایران در زمینه صرفه‌جویی و مدیریت مصرف انرژی وظیفه خود را انجام خواهند داد.

اهمیت رعایت الگوی مصرف در بخش خانگی

وی افزود: اگرچه رعایت الگوی مصرف در بخش خانگی از سوی مردم اهمیت دارد، اما مهم‌تر از آن، عملکرد دستگاه‌های اجرایی است؛ چراکه در حال حاضر بخش قابل توجهی از مصرف انرژی در بخش‌های مختلف دولتی و اجرایی انجام می‌شود.

عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد: به اعتقاد من، اولویت نخست باید رعایت الگوی مصرف در مجموعه دستگاه‌های اجرایی باشد. همچنین بنگاه‌های اقتصادی دولتی نیز باید در این زمینه پیشگام باشند و با مدیریت مصرف، زمینه کاهش اتلاف انرژی را فراهم کنند.

صاحبان صنایع و تولیدکنندگان باید مسئولیت‌پذیر باشند

نماینده مردم طالقان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ضرورت توجه به بخش تولید و صنایع اظهار کرد: واحدهای تولیدی نیز باید در اجرای برنامه ملی مدیریت مصرف انرژی مورد توجه قرار گیرند. با توجه به نیاز کشور به تولید، قرار بود صنایع با قطع برق مواجه نشوند اما متأسفانه اکنون شاهدیم که برخی واحدهای صنعتی و تولیدی با مشکل قطع برق روبه‌رو شده‌اند.

وی ادامه داد: رعایت الگوی مصرف در بخش صنعت و تولید نیز اهمیت زیادی دارد و صاحبان صنایع و تولیدکنندگان باید در این زمینه مسئولیت‌پذیر باشند. این موضوع هم واحدهای تولیدی کوچک و متوسط و هم به‌ویژه بنگاه‌های بزرگ‌مقیاس را شامل می‌شود.

حدادی خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی، همه بخش‌ها باید متناسب با مسئولیت و ظرفیت خود در مدیریت مصرف انرژی مشارکت کنند؛ از مردم و خانوارها گرفته تا وزارتخانه‌ها، دستگاه‌های اجرایی، بنگاه‌های اقتصادی دولتی و بخش صنعت و تولید. اجرای موفق برنامه ملی مدیریت مصرف انرژی نیازمند همراهی و رعایت الگوی مصرف از سوی همه این بخش‌هاست.