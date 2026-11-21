جزئیات افزایش حقوق بازنشستگان کشوری در سال ۱۴۰۵
مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری گفت: متوسط حقوق بازنشستگان کشور در سال جاری با رشد قابل توجهی افزایش یافته است.
به گزارش تابناک؛ علاءالدین ازوجی مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری با اشاره به فرآیند متناسبسازی حقوق بازنشستگان گفت: ۴۱ درصد به حقوق بازنشستگان زیر پوشش این صندوق امسال اضافه شده است.
ازوجی افزود: متوسط حقوق بازنشستگان کشور در سال گذشته ۲۱ میلیون تومان در ماه بود که در سال جاری با رشد قابل توجهی افزایش یافته است.
وی بیان کرد: با توجه به افزایش تورم و در راستای اجرای قانون برنامه هفتم توسعه و سنوات خدمات، مرحله سوم متناسب سازی حقوق بازنشستگان اجرا شد.
مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری ادامه داد: در همین راستا امسال از فروردین ماه به طور متوسط ۳۰ میلیون تومان به حقوق هر بازنشسته در ماه اضافه شده است.
ازوجی گفت: یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفر بازنشسته زیرپوشش صندوق بازنشستگی کشوری بوده که ۱۴۵ هزار نفر از آنان در خراسان رضوی مستقر هستند.
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