به گزارش تابناک؛ علاءالدین ازوجی ​مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری با اشاره به فرآیند متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان گفت: ۴۱ درصد به حقوق بازنشستگان زیر پوشش این صندوق امسال اضافه شده است.

ازوجی افزود: متوسط حقوق بازنشستگان کشور در سال گذشته ۲۱ میلیون تومان در ماه بود که در سال جاری با رشد قابل توجهی افزایش یافته است.

وی بیان کرد: با توجه به افزایش تورم و در راستای اجرای قانون برنامه هفتم توسعه و سنوات خدمات، مرحله سوم متناسب سازی حقوق بازنشستگان اجرا شد.

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری ادامه داد: در همین راستا امسال از فروردین ماه به طور متوسط ۳۰ میلیون تومان به حقوق هر بازنشسته در ماه اضافه شده است.

ازوجی گفت: یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفر بازنشسته زیرپوشش صندوق بازنشستگی کشوری بوده که ۱۴۵ هزار نفر از آنان در خراسان رضوی مستقر هستند.