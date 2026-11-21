شبکه العربیه به نقل از منابع اختصاصی خود از ادامه اختلاف میان ایران و آمریکا بر سر سرنوشت اورانیوم غنی‌شده خبر داد.

به گزارش تابناک؛ یک منبع بلندپایه به العربیه گفت که میانجی‌ها بین ایران و آمریکا تاکنون هیچ تضمینی مبنی بر جلوگیری از بازگشت تنش‌های نظامی در اختیار ندارند.

این منبع افزود که طرف آمریکایی بر ارائه برنامه‌ای روشن برای تعیین تکلیف اورانیوم غنی‌شده ایران و دریافت تضمین‌های کتبی مبنی بر ازسرگرفته‌نشدن غنی‌سازی در آینده اصرار دارد؛ در مقابل، ایران با انتقال اورانیوم غنی‌شده به خارج از کشور مخالفت می‌کند.

به گفته این منبع، دو طرف با وجود پیشنهادهای میانجی‌ها همچنان بر مواضع خود درباره اورانیوم غنی‌شده پافشاری می‌کنند و سرنوشت این ذخایر از ابتدا تاکنون گره اصلی مذاکرات بوده است.

این منبع بلندپایه همچنین تاکید کرد که مذاکرات با وجود حجم بالای تماس‌ها و رایزنی‌ها همچنان در وضعیت رکود قرار دارد و اختلاف بر سر موضوع اورانیوم غنی‌شده مانع اصلی پیشرفت گفت‌وگوها است.

پیشتر سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران تاکید کرده بود که انتقال اورانیوم غنی‌شده به خارج از کشور از خطوط قرمز تهران به شمار می‌رود و در عین حال، ایران همچنان دستیابی به راه‌حلی منصفانه از مسیر مذاکره را ممکن می‌داند.

منبع: ایسنا



