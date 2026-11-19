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ترامپ ادعا کرد: برای تصمیم گیری درباره ایران عجلهای ندارم!
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا مدعی شد که برای تصمیم گیری درباره ایران عجله ای ندارد.
به گزارش تابناک، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا مدعی شد که برای تصمیم گیری درباره ایران عجله ای ندارد.
رئیس جمهور آمریکا در گفت و گو با کانال ۱۲ رژیم اسرائیل مدعی شد که تا ژانویه برای تصمیم گیری درباره ایران وقت دارد.
ترامپ افزود که پس از آغاز سال جدید میلادی (۱۱ دی ۱۴۰۵) درباره ایران خواهیم دید چه روی خواهد داد.
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