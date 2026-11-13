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واکنش ترامپ به بیلبورد تهدیدآمیزش در تهران

ترامپ در اظهاراتی مدعی شد که ایرانی‌ها دشمنان شروری هستند و بسیاری از نظامیان آمریکایی را به قتل رسانده‌اند.

کد خبر: 4201658تاریخ انتشار: 1092 بازدید۰
ترامپ
به گزارش تابناک به نقل از رسانه کلش ریپورت، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در پاسخ به پرسش یکی از مجریان شبکه‌های خبری مبنی بر اینکه «ایرانی‌ها همین حالا در تهران یک بیلبورد نصب کرده‌اند که درباره کشتن شما صحبت می‌کند» ، گفت: آنها دشمنان شروری هستند و بسیاری از سربازان و ملوانان آمریکایی را به قتل رسانده‌اند.

ترامپ در ادامه ادعاهایش و در حالی که مردم غیرنظامی در ایران متضرر اصلی اقدامات تجاوزکارانه آمریکا و رژیم صهیونیستی هستند، افزود: من از مردم ایران متنفر نیستم، اما معتقدم که رهبری آنها پدیده بسیار وحشتناکی بوده است.

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برچسب ها

آمریکاایرانجنگحمله نظامیترامپ

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