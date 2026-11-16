رویداد «هم‌ساز ایجنتیک» با همکاری مرکز تحقیق و نوآوری همراه اول و کوئرا برگزار می‌شود تا ایده‌ها و محصولات مبتنی بر هوش مصنوعی را به راهکارهایی کاربردی برای کسب‌وکارها تبدیل کند.

به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی همراه اول، رویداد «هم‌ساز ایجنتیک» با شعار «آجر به آجر بسازش!» و با تمرکز بر توسعه دستیارهای هوشمند سازمانی شکل گرفته است. برنامه‌نویسان، علاقه‌مندان به هوش مصنوعی و تیم‌های استارتاپی می‌توانند ایده‌ها یا محصولات خود را در حوزه‌هایی مانند منابع انسانی، مالی و حسابداری، فروش، خدمات مشتری و امور حقوقی در این رویداد ارائه کنند. شرکت در «هم‌ساز» به داشتن محصول آماده محدود نیست و افراد می‌توانند به‌صورت انفرادی یا در تیم‌های یک تا چهار نفره حضور داشته باشند.

شرکت‌کنندگان پس از سه کارگاه آموزشی و معرفی ایده یا محصول خود، وارد مرحله داوری می‌شوند. ۳۰ تیم منتخب در یک دوره هشت‌هفته‌ای با همراهی منتورهای تخصصی، محصولات خود را توسعه می‌دهند تا در نهایت ۱۰ تیم برتر به مرحله پایانی راه پیدا کنند.

تیم‌های نهایی علاوه بر ارائه محصول در رویداد اختتامیه تهران، فرصت مذاکره با همراه اول برای اجرای آزمایشی محصول و مشارکت در نوآوری تا سقف پنج میلیارد تومان را خواهند داشت. این همکاری منوط به توافق طرفین است و مالکیت ایده و محصول در تمام مراحل برای تیم‌ها محفوظ می‌ماند.

مهلت ثبت‌نام در رویداد «هم‌ساز ایجنتیک» تا ۲۸ آبان ماه است و وبینار افتتاحیه ساعت ۱۶ همان روز برگزار می‌شود. علاقه‌مندان برای ثبت‌نام و کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند به نشانی https://hamsazplus.ir/ مراجعه کنند.