مرکز تحقیق و نوآوری همراه اول، هفتمین دوره طرح «پژوهانه» را با هدف توسعه پژوهش‌های مسئله‌محور، بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی دانشگاه‌ها و هدایت دستاوردهای پژوهشی به سمت نیازهای صنعت در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات آغاز کرد.

به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی همراه اول، مرکز تحقیق و نوآوری این اپراتور با اجرای طرح پژوهانه، درصدد ایجاد زمینه‌ای مؤثر برای تعامل میان جامعه دانشگاهی و صنعت ارتباطات است. این برنامه با تمرکز بر حمایت از فعالیت‌های علمی و پژوهشی، به دنبال ارتقای کیفیت پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشگاهی، کاربردی‌سازی نتایج تحقیقات و تسهیل بهره‌گیری از دانش و تخصص دانشجویان تحصیلات تکمیلی، پژوهشگران پسادکتری و اعضای هیئت علمی دانشگاه‌هاست.

یکی از محورهای اصلی طرح پژوهانه، شناسایی و حمایت از پژوهش‌هایی است که بتوانند به مسائل و نیازهای واقعی صنعت پاسخ دهند. از همین رو، اولویت‌های پژوهشی این دوره بر اساس نیازهای فناورانه و برنامه‌های توسعه کسب‌وکار گروه همراه اول تعیین شده است تا ظرفیت‌های علمی دانشگاه‌ها در مسیر حل مسائل و توسعه راهکارهای مورد نیاز این مجموعه به کار گرفته شوند.

در فرآیند ارزیابی، طرح‌های پیشنهادی در دو دسته پژوهشی و کاربردی مورد بررسی قرار می‌گیرند. میزان انطباق با محورهای اولویت‌دار، کیفیت علمی، برخورداری از نوآوری و قابلیت بهره‌برداری از نتایج، از جمله مؤلفه‌های مورد توجه در انتخاب طرح‌هاست.

طرح پژوهانه همراه اول طی شش دوره گذشته، زمینه مشارکت گسترده جامعه دانشگاهی را در این برنامه فراهم کرده است. در این مدت، ۸۵۰ دانشجو و پژوهشگر برای دریافت حمایت پژوهشی ثبت‌نام کرده‌اند که ۳۱۵ نفر از آن‌ها پذیرفته شده‌اند. همچنین، در حال حاضر ۹۲ طرح پژوهشی در چارچوب طرح پژوهانه در حال اجراست.

همراه اول با تداوم اجرای این برنامه، به دنبال تقویت پیوند میان دانشگاه و صنعت، حمایت از سرمایه انسانی متخصص و فراهم‌کردن بستر لازم برای تبدیل دستاوردهای علمی به راهکارهای عملی و ارزش‌آفرین است؛ رویکردی که می‌تواند در توسعه فناوری و ارتقای توانمندی‌های صنعت ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور نقش مؤثری ایفا کند.

دانشجویان و پژوهشگران علاقه‌مند می‌توانند تا ۳۰ آذرماه ۱۴۰۵ با مراجعه به درگاه طرح پژوهانه همراه اول، از محورهای اولویت‌دار، شرایط و ضوابط شرکت در هفتمین دوره این فراخوان مطلع شوند و طرح‌های پیشنهادی خود را ثبت کنند.

درگاه اطلاع‌رسانی و ثبت‌نام:

https://mci.ir/web/rd/innovation-ecosystem#pazhouhaneh