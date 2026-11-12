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خدمات‌رسانی شبانه‌روزی و بدون تعطیلی در دیجیتال‌سنتر همراه اول

دیجیتال‌سنتر فروشگاه همراه اول در ونک با راه‌اندازی چند دستگاه خودخدمت، امکان دریافت خدمات غیرحضوری سیم‌کارت و پرداخت را به‌صورت ۲۴ ساعته و در هفت روز هفته برای مشترکان فراهم کرده است.

کد خبر: 4201444تاریخ انتشار: 48 بازدید۰

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به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی همراه اول، این دستگاه‌ها با هدف تسهیل دسترسی مشترکان به خدمات و کاهش نیاز به مراجعه حضوری، مجموعه‌ای از خدمات را در تمام ساعات شبانه‌روز ارائه می‌کنند.

خرید و فعال‌سازی سیم‌کارت اعتباری، تعویض سیم‌کارت، خرید شارژ و بسته‌های اینترنت، پرداخت قبوض و دریافت کدهای PIN و PUK از جمله خدمات قابل ارائه در این بخش است.

مشترکان برای استفاده از خدمات این دستگاه‌ها باید کارت ملی به همراه داشته باشند. احراز هویت از طریق اثر انگشت و اتصال به سامانه ثبت احوال انجام می‌شود؛ بنابراین لازم است پیش از مراجعه، حداقل یک سیم‌کارت به نام متقاضی در سامانه ثبت شده باشد.

فعالیت شبانه‌روزی به بخش خدمات غیرحضوری اختصاص دارد و خدمات حضوری دیجیتال‌سنتر طبق ساعات اعلام‌شده ارائه می‌شود.

فروشگاه همراه اول، دیجیتال‌سنتر ونک، در خیابان ونک، نبش اتوبان کردستان واقع شده است. خدمات حضوری این مرکز از شنبه تا چهارشنبه، ساعت ۸ تا ۱۸ و پنجشنبه‌ها از ساعت ۸ تا ۱۳ ارائه می‌شود.

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برچسب ها

همراه اولخدمات همراه اولدیجیتال سنتر

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