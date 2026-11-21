نبض خبر

روابط عمومی ارتش اعلام کرده شامگاه جمعه، سامانه‌های بومی نیروی پدافند هوایی ارتش مستقر در جنوب کشور، تحت کنترل شبکه یکپارچه پدافند هوایی کشور، موفق به کشف و شناسایی یک فروند جنگنده اف 16 | F-۱۶ آمریکایی بر فراز خلیج فارس شدند. در جریان این عملیات، سامانه‌های پدافندی پس از رهگیری F۱۶ آمریکایی، اقدام به شلیک موشک به سمت آن کردند که در پی انفجار موشک در مجاورت این هواگرد، جنگنده آمریکایی متجاوز دچار آسیب شده و خلبان آن ناچار به لغو مأموریت و فرود اضطراری در یکی از نزدیک‌ترین فرودگاه‌های منطقه شد. در مقابل ارتش آمریکا ادعا کرد هواپیمایی هدف قرار نگرفته و »تمام هواپیماهای ما سالم هستند!» ویدیویی که ارتش کشورمان از این رهگیری منتشر کرده را می‌بینید.