906 بازدید ثبتشدهفیلم
نبض خبر
شاهکار سامانه نوین پدافند سپاه را ببینید
تعداد بازدید: ۲۷۵
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد، در هفتههای گذشته، سامانههای جدید و پیشرفته پدافندی سپاه، با رهگیری و انهدام دهها پهپاد پیشرفته دشمن، شاهکاری بیمثال در سطح جهان به ثبت رساندند. افسران جوان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، با دو هدفِ عمقبخشی داخلی و خارجی، در تمام صحنههای نبرد ترکیبی با دشمن متجاوز آمریکایی ـ صهیونیستی، با دستانی پر و مسلح به خلاقیت و هوشمندی، در حال خلق صحنههایی کمنظیر در تاریخ درگیریهای نظامی جهان هستند. ویدیوی تازه از شاهکار سامانه نوین پدافند سپاه را ببینید.
نظرات بینندگان
هنوز دیدگاهی منتشر نشده است.
دیدگاه خود را بنویسید
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.