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سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد، در هفته‌های گذشته، سامانه‌های جدید و پیشرفته پدافندی سپاه، با رهگیری و انهدام ده‌ها پهپاد پیشرفته دشمن، شاهکاری بی‌مثال در سطح جهان به ثبت رساندند. افسران جوان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، با دو هدفِ عمق‌بخشی داخلی و خارجی، در تمام صحنه‌های نبرد ترکیبی با دشمن متجاوز آمریکایی ـ صهیونیستی، با دستانی پر و مسلح به خلاقیت و هوشمندی، در حال خلق صحنه‌هایی کم‌نظیر در تاریخ درگیری‌های نظامی جهان هستند. ویدیوی تازه از شاهکار سامانه نوین پدافند سپاه را ببینید.