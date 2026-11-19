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نشست رهبران روسیه، چین و آمریکا در شهر شنژن چین
روسای جمهور روسیه، چین و آمریکا برای نخستین بار در نشست مشترک در شهر شنژن چین گرد هم آمدند. این نشست، اولین بار است که رهبران این سه کشور در قالب یک جلسه مشترک با یکدیگر دیدار میکنند.
به گزارش تابناک؛ روسای جمهور روسیه، چین و آمریکا برای نخستین بار در نشست مشترک در شهر شنژن چین گرد هم آمدند. این نشست، اولین بار است که رهبران این سه کشور در قالب یک جلسه مشترک با یکدیگر دیدار میکنند.
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