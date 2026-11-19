به گزارش تابناک؛ دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در گفتگو با فاکس نیوز، با اشاره به تحولات مربوط به جمهوری اسلامی ایران گفت که موضوع صرفاً به وضعیت ایران محدود نمی‌شود و افزود که با نزدیک شدن به سال جدید میلادی، باید منتظر ماند و دید پس از اول ژانویه چه اتفاقاتی رخ خواهد داد!

رئیس جمهور جنگ‌طلب ایالات متحده در بخش دیگری از این مصاحبه نیز عامل حادثه حمله با بمبگذاری در اکتبر سال ۲۰۰۰ به ناو آمریکایی یواس‌اس کول USS Cole را که خود واشنگتن مسئول آن را القاعده معرفی کرده بود، «ایران» معرفی کرد! و در عین حال درباره تلفات رسمی اعلام شده این بمب‌گذاری نیز گاف داده و تلفات آن را ۴۰۰ نفر اعلام کرد.

ترامپ در این مصاحبه در حالی که ابتدا تلاش کرد گزارش‌های ایران‌هراسانه اخیر رسانه‌های آمریکایی درباره ادعای برنامه‌ریزی ایران برای اجرای حملات با به اصطلاح «بمب‌کثیف» در خاک ایالات متحده را تایید کند و سپس با طرح این ادعای تحریک‌آمیز که ایران «به دلیل دشواری ساخت سلاح هسته‌ای، به دنبال سلاح‌های شیمیایی و بیولوژیکی است» ، حمله سال ۲۰۰۰ به ناو آمریکایی یواس‌اس کول را نیز به گردن ایران انداخته و مدعی شد: «به یواس‌اس کول نگاه کنید؛ ۴۰۰ نفر از بچه‌های ما کشته شدند!»

این در حالی است که اظهارات رئیس جمهور فراموشکار ایالات متحده درباره حمله به ناو آمریکایی با آمار و اطلاعات تاریخی ثبت‌شده مطابقت ندارد.

حمله به ناوشکن آمریکایی یواس‌اس کول در ۱۲ اکتبر سال ۲۰۰۰، زمانی رخ داد که یک قایق حامل مواد منفجره و متعلق به عوامل القاعده در بندر عدن یمن به این ناو نزدیک و منفجر شد. بر اثر این انفجار، حفره بزرگی در بدنه ناو ایجاد شد و ۱۷ ملوان آمریکایی کشته و ۳۹ نفر دیگر زخمی شدند.

این حمله یکی از مهم‌ترین عملیات‌های القاعده پیش از حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ به شمار می‌رود.

اعلام رقم ۴۰۰ کشته از سوی ترامپ، در حالی صورت گرفته که آمار رسمی تلفات این حادثه به‌روشنی و علنی ۱۷ کشته را ثبت کرده است. همچنین حمله به یواس‌اس کول از سوی القاعده انجام شد و نسبت دادن آن به جمهوری اسلامی اقدامی عجیب و در راستای تشدید ایران‌هراسی به شمار می‌رود.

همچنین این ادعا بار دیگر توجه‌ها را به دقت اطلاعات تاریخی مورد استناد رئیس‌جمهور آمریکا جلب می‌کند؛ به‌ویژه آنکه حمله به ناو یواس‌اس کول حادثه‌ای مشخص با جزئیات و آمار رسمی ثبت‌شده است.

ادعای عجیب ترامپ: ۵۱ سال است با ایران درگیریم!

از طرفی اشاره ترامپ به ۵۱ سال پیش، از نظر تاریخی اشتباه است. جمهوری اسلامی در سال ۱۹۷۹ تأسیس شد؛ بنابراین اگر منظور او آغاز تقابل با جمهوری اسلامی باشد، عدد ۵۱ سال با تاریخ تأسیس جمهوری اسلامی ایران سازگار نیست و به دوران آخرین شاه فراری و مخلوع ایران مربوط می‌شود.

این سطح از اشتباهات تاریخی از سوی رئیس جمهوری که دو جنگ متجاوزانه را طی دو سال علیه ایران به راه انداخته و ادعای برتری در آن را دارد همچنین در عین حال یک بار دیگر افکار عمومی را به فکر می‌اندازد که آیا ترامپ واقعا از سلامت ذهن و روان برخوردار است؟

اعتراف ترامپ به جاسوسی از چین

او همچنین در بخشی از این مصاحبه نیز صحبت‌هایی را درباره گزارش‌ها درباره جاسوسی چین از آمریکا مطرح کرده و ادعا کرد: «ما روابط بزرگی با چین داریم و این چیز مثبتی است و وقتی کسی درباره دیدار من با رهبر چین صحبت می‌کند این چیز خوبی است، چیز بدی نیست. می‌دانید ما تجارت فراوانی با چین داریم و از طریق چین پول فراوانی کسب می‌کنیم اما چین در مقابل در ارتباط با ایران می‌گوید که دارد به آنها اطلاعات می‌دهد. ما هم البته کسی هستیم که اطلاعات می‌دهیم. به اوکراین نگاه کنید. وقتی آنها می‌گویند که از ما جاسوسی می‌کنند خب ما هم از آنها جاسوسی می‌کنیم. فکر می‌کنم ما بهتر از آنها جاسوسی می‌کنیم. نمی‌توانم به شما دقیق بگویم که ما چه کار می‌کنیم اما بگذارید اینطور بگویم من همه چیز را می‌دانم. ما از چین جاسوسی می‌کنیم. آنها هم از ما جاسوسی می‌کنند.»

منبع: ایسنا



