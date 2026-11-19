بانک شهر با حضور در نمایشگاه «ایران پیشرو ۱۴۰۵» که با هدف معرفی دستاوردهای فناوری و نوآوری شهری در برج میلاد تهران برگزار می‌شود، در جمع مجموعه‌ها و فعالان حوزه فناوری، خدمات مالی و راهکارهای هوشمند شهری قرار گرفته است.

به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی بانک شهر، نمایشگاه «ایران پیشرو ۱۴۰۵» با حمایت سازمان فناوری‌های نوین و نوآوری شهری شهرداری تهران در برج میلاد برگزار می‌شود و بانک شهر نیز با حضور در این رویداد، به معرفی ظرفیت‌ها و توانمندی‌های خود در حوزه خدمات مالی و راهکارهای نوین بانکی خواهد پرداخت.

این نمایشگاه با هدف معرفی تازه‌ترین دستاوردهای فناوری، توسعه راهکارهای هوشمند و ارتقای کیفیت زندگی شهری برگزار می‌شود و میزبان شرکت‌ها، استارتاپ‌ها و فعالان زیست‌بوم فناوری و نوآوری کشور خواهد بود.

از مهم‌ترین محورهای تخصصی این رویداد می‌توان به خدمات مالی و فین‌تک، پرداخت‌های یکپارچه، شفافیت مالی، تحلیل داده، ترافیک و حمل‌ونقل هوشمند، خدمات شهری، مدیریت منابع آب و محیط زیست، هوش مصنوعی، امنیت سایبری و زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات اشاره کرد.

حضور بانک شهر در این نمایشگاه، فرصتی برای معرفی توانمندی‌های این بانک در توسعه خدمات نوین بانکی و مالی و همچنین تعامل با شرکت‌های فناور، استارتاپ‌ها و مجموعه‌های فعال در حوزه مدیریت شهری فراهم می‌کند.

همچنین در جریان این رویداد، رقابت فناورانه «از بذر تا شهر» با هدف شناسایی شرکت‌های نوآور و فناور و فراهم‌سازی زمینه تجاری‌سازی محصولات و استفاده از راهکارهای فناورانه در پروژه‌های واقعی شهری برگزار خواهد شد.

نمایشگاه «ایران پیشرو ۱۴۰۵» بستری برای تبادل تجربیات، توسعه همکاری‌های مشترک و پیوند ظرفیت‌های فناوری با نیازهای مدیریت شهری است که حضور بانک شهر در آن می‌تواند زمینه‌ساز گسترش تعاملات در حوزه بانکداری هوشمند و خدمات مالی نوآورانه باشد.