به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی بانک شهر، پس از برگزاری مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده و انتخاب اعضای جدید هیأت‌مدیره، دکتر سیدمحمدمهدی احمدی به‌عنوان مدیرعامل بانک شهر، دکتر ابوالفضل نجارزاده به‌عنوان رئیس هیأت‌مدیره و دکتر رضا یاریفرد به‌عنوان نایب‌رئیس هیأت‌مدیره انتخاب شدند.

با انتخاب ترکیب جدید مدیریتی، بانک شهر فصل تازه‌ای از فعالیت‌های خود را با تداوم برنامه‌های راهبردی و تمرکز بر تقویت جایگاه خود در شبکه بانکی کشور دنبال خواهد کرد.

این گزارش می‌افزاید، درپی برگزاری مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده بانک شهر برای انتخاب اعضای جدید هیأت‌مدیره؛ آقایان دکتر سیدمحمدمهدی احمدی، دکتر وحید محمدرضا خانی، دکتر حسام حبیب اله، دکتر ابوالفضل نجارزاده، دکتر یزدان سیف، دکتر رضا یاریفرد و دکتر مهدی میرزا محمدی به‌عنوان اعضای اصلی هیأت‌مدیره بانک شهر و آقایان دکتر جواد عطاران و دکتر سید علی تقوی به‌عنوان اعضای علی‌البدل انتخاب و معرفی شدند.