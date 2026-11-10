گسترش چتر خدماترسانی بانک شهر در اصفهان با افتتاح چهار باجه جدید
با هدف توسعه دسترسی شهروندان به خدمات نوین بانکی و گسترش خدماترسانی به فعالان اقتصادی و واحدهای تولیدی، چهار باجه بانک شهر در شهرهای شهرضا، فلاورجان، بهارستان و منطقه صنعتی محمودآباد استان اصفهان افتتاح شد.
به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی بانک شهر، افتتاح این باجهها با هدف فراهم کردن امکان بهرهمندی شهروندان، فعالان اقتصادی و واحدهای تولیدی استان اصفهان از آخرین خدمات و محصولات نوین بانکی صورت گرفته است.
راهاندازی این باجهها در نقاط مختلف استان اصفهان، علاوه بر تسهیل دسترسی شهروندان به خدمات و محصولات بانکی، زمینه ارائه خدمات مطلوبتر به صاحبان کسبوکار، فعالان اقتصادی و واحدهای صنعتی را فراهم میکند و گامی در راستای تقویت حضور بانک شهر در مناطق مختلف و پاسخگویی به نیازهای متنوع مشتریان به شمار میرود.
بانک شهر که شعار «نوآوری در خدمت» را با هدف بهرهمندی شهروندان از خدمات متمایز پولی و بانکی طی بیش از یک دهه فعالیت در شبکه بانکی در دستور کار قرار داده است، در سال ۱۴۰۵ نیز توسعه دسترسی اقشار مختلف جامعه به خدمات بانکی و تسهیل بهرهمندی آنان از خدمات شعب و باجههای خود را دنبال میکند.
شهروندان و فعالان اقتصادی برای بهرهمندی از خدمات بانک شهر میتوانند به نشانی باجههای افتتاحشده در استان اصفهان به شرح زیر مراجعه کنند:
*باجه شهرضا: اصفهان، شهرضا، خیابان شهید بهشتی، چهارراه شهرداری، بانک شهر، باجه شهرضا.
*باجه فلاورجان: اصفهان، خیابان طالقانی، جنب شهرداری فلاورجان، بانک شهر، باجه فلاورجان.
*باجه بهارستان: اصفهان، خیابان الفت غربی، حدفاصل چهارراه ایثار و میدان ولیعصر، بانک شهر، باجه بهارستان.
*باجه محمودآباد: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان ۲۶، جنب کلانتری، ساختمان بنام پدر، بانک شهر، باجه محمودآباد.
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