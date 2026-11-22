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خودشیفتگی ترامپ این بار با کره زمین!
ترامپ، در شبکه اجتماعی «تروث سوشال» تصویری منتشر کرد که او را در برابر کره زمین نشان میدهد و در بخش بالایی آن عبارت «جهان در حال تماشا است» نوشته شده.
به گزارش تابناک؛ دونالد ترامپ در شبکه اجتماعی «تروث سوشال» تصویر تازهای منتشر کرد که در آن، او در برابر سیاره زمین ایستاده است. در بخش بالایی این تصویر، عبارت «جهان در حال تماشا است» به چشم میخورد.
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