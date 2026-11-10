تهدید دوباره ترامپ برای حمله به کوه کلنگ

به گزارش تابناک؛ ترامپ دوشنبه شب به وقت محلی در گفت‌وگویی تلفنی با شبکه سی‌اس‌پن با تکرار ادعای پیروزی واشنگتن در میدان جنگ نظامی و تمجید از حملات تجاوزکارانه مدعی شد: «ما در ونزوئلا پیروز شدیم و در ایران هم پیروز شدیم… م. آنها می‌خواهند توافق کنند. البته این را علنی نمی‌گویند. آنها در روابط عمومی خیلی خوب هستند. پیام‌ها را به نفع خودشان می‌چرخانند…»

ترامپ در پاسخ به مجری سی‌اس‌پن مبنی بر اینکه انتظار دارد جنگ تا چه زمانی ادامه پیدا کند؟ ادعا کرد: «بستگی دارد. منظورم این است که می‌توانیم خیلی سریع کار را تمام کنیم یا می‌توانیم آن را در یک دوره کوتاه، نه طولانی، به پایان برسانیم.»

او در ادامه به حملات به تاسیسات هسته‌ای ایران در جنگ اول اشاره کرد و مدعی شد: «می‌دانید، من گفته بودم که برنامه هسته‌ای آنها را سریع نابود می‌کنم و همین کار را کردم. بیش از یک سال پیش با بمب‌افکن‌های بی-۲ آن را نابود کردم. می‌توانستم همان موقع متوقف شوم، اما نگران بودیم که دوباره آن را بسازند. راهش را پیدا کنند و طی چند سال دوباره آن را بازسازی کنند. اکنون صدها هزار تن سنگ روی این به‌اصطلاح گردوغبار هسته‌ای در سه سایت قرار گرفته است.»

رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر با تکرار تهدیدات خود و حمله احتمالی به تاسیسات موسوم به «کوه کلنگ» ادعا کرد: «اگر بخواهند کاری انجام دهند، ممکن است مجبور شویم کوه کلنگ را هدف قرار دهیم. ما چنین چیزی را نمی‌بینیم. از آسمان به‌شدت آنجا را زیر نظر داریم. چنین چیزی نمی‌بینیم.»

ترامپ در توجیه جنگ تجاوزکارانه علیه ایران بار دیگر به برجام تاخت و مدعی شد: «نکته اصلی این است که ما نمی‌توانیم اجازه دهیم ایران سلاح هسته‌ای داشته باشد، چون از آن استفاده خواهند کرد. من اسرائیل را نجات دادم. اگر بمب‌افکن‌های بی-۲ را به کار نمی‌گرفتم، یا اگر از برجام، آن توافق فاجعه‌بار اوباما، خارج نمی‌شدم، اوضاع فرق می‌کرد. من به آن می‌گویم توافق فاجعه‌بار. واقعا فاجعه بود. آن توافق یک مسیر کوتاه‌مدت برای دستیابی به سلاح هسته‌ای فراهم می‌کرد.»

رئیس جمهوری آمریکا ادعا کرد: «من در دوره نخست ریاست‌جمهوری‌ام آن توافق را لغو کردم. سلیمانی را ترور کردم؛ ژنرالی که مغز متفکر… ر. بود و دیگر در میان ما نیست. صادقانه بگویم، ما را در موقعیت بسیار خوبی برای پیروزی‌ای قرار داد که اکنون به دست آورده‌ایم.»

رئیس‌جمهوری آمریکا درباره تصمیم خود در قبال ایران و توافق احتمالی گفت: «حالا مسئله این است که می‌توانم این کار را سریع انجام دهم یا نه. دلیل اینکه به این شکل عمل می‌کنم این است که با قطر صحبت می‌کنم. همان‌طور که می‌دانید، نخست‌وزیر قطر امروز در دفتر بیضی بود.»

ترامپ بدون اشاره به حملات خود و پاسخ تهران در دفاع از خود مدعی شد: «با عربستان سعودی، امارات متحده عربی، بحرین و کویت هم صحبت می‌کنم؛ اساسا همسایگانی که اتفاقا به‌شدت مورد حمله قرار گرفتند. در گفت‌وگوها، آنها ترجیح می‌دهند کار به همین شکل پیش برود، نه اینکه حمله دیگری انجام شود.»

وی با تکرار تهدیدات و برغم روبرو شدن کاخ سفید و پنتاگون با کمبود مهمات درباره ماجرا جویی احتمالی ادعا کرد: «من هم ترجیح می‌دهم کار به همین شکل پیش برود. و فکر می‌کنم، می‌توانم به شما بگویم کهایران خواهان توافق است. خواهیم دید که آیا این اتفاق خواهد افتاد یا نه.»

ترامپ روز دوشنبه پس از دیدار با نخست‌وزیر قطر نیز گفت: قطر و عربستان سعودی راه‌حل مسالمت‌آمیز را ترجیح می‌دهند، اما با تکرار لفاظی‌ها مدعی شد: ایالات متحده هر زمان که بخواهد برای ازسرگیری حملات احتمالی آماده است.

منبع: ایرنا



