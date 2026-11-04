

به گزارش تابناک به نقل از سی‌بی‌اس نیوز، در اولین پیامد شکست جمهوری‌خواهان در انتخابات میان‌دوره‌ای ایالات متحده، دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا برکناری پیت هگست، وزیر جنگ این کشور را بررسی می‌کند و این مسئله را منابعی آگاه به سی‌بی‌اس نیوز مخابره کرده‌اند.



این منابع آگاه تاکید کردند: «رئیس‌جمهور ترامپ به‌طور تلفنی از مشاوران ارشد خود سوال پرسیده که آیا باید هگست را از مقامش برکنار کند یا همچنان به عنوان وزیر جنگ ایالات متحده باقی بماند.»



بنا بر این گزارش، برخی از دستیاران کاخ سفید پیش‌بینی کرده‌اند که بخشی از تقصیر شکست‌های میان‌دوره‌ای جمهوری‌خواهان متوجه دریاسالار برد کوپر، رئیس فرماندهی مرکزی ایالات متحده (فرماندهی تروریستی سنتکام)، و ژنرال دن کین، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا خواهد بود که هر دو نقش بزرگی در هدایت جنگ علیه ایران داشتند.



با این حال، منابع دیگر گفتند که رئیس‌جمهور تصمیمی برای جایگزینی هگست نگرفته است. پیش از انتخابات، دموکرات‌ها در تلاش برای استیضاح هگست بودند و با توجه به اینکه دموکرات‌ها اکثریت قاطع را در هر دو مجلس یافته‌اند، احتمال تلاش برای استیضاح وزیر جنگ آمریکا می‌تواند افزایش یابد.



یک منبع آگاه به سی‌بی‌اس نیوز گفت: «ران دی‌سانتیس، فرماندار جمهوری خواه فلوریدا به عنوان جایگزین احتمالی هگست مطرح شده است.»



