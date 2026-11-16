یارانه نقدی آبانماه این دهکها واریز شد
یارانه نقدی آبانماه دهکهای اول تا سوم به حساب سرپرستان خانوار واریز شد و مشمولان میتوانند مبلغ آن را برداشت کنند.
به گزارش تابناک، یارانه نقدی مرحله ۱۸۹ مربوط به آبانماه سال جاری، به مبلغ ۱۱۳ هزار و ۸۹۶ میلیارد ریال به حساب ۱۰ میلیون و ۴۸۲ هزار و ۱۸۰ نفر از سرپرستان خانوارهای دهکهای اول تا سوم واریز و قابل برداشت است.
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این پرداخت با اعمال کسورات مربوط به اقساط تسهیلات و تعهدات مالی سرپرستان خانوار، از جمله تسهیلات وام اربعین، تسهیلات کرونا و خریدهای اعتباری انجام شده است.
گفتنی است، بر اساس دهکبندی اعلامشده از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ۲۸ میلیون و ۴۸۴ هزار و ۴۶ نفر در دهکهای اول تا سوم قرار دارند که یارانه نقدی آنان بیستوپنجم هر ماه از طریق ۲۸ بانک عامل در سراسر کشور به حساب سرپرستان خانوار واریز میشود.
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نظرات بینندگان
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