زمان آغاز افزایش یارانه نقدی و کالابرگ + مبلغ جدید

به گزارش تابناک، با نزدیک شدن به نیمه آبان‌ماه، زمان اجرای افزایش حمایت معیشتی دولت و پرداخت اعتبار جدید کالابرگ به یکی از موضوعات مورد توجه خانوارها تبدیل شده است.

افزایش یارانه از ۱۵ آبان ۱۴۰۵ آغاز می‌شود؟

در حال حاضر، دولت در مرحله شناسایی افرادی است که از طرح یارانه‌ها جا مانده‌اند و فرآیند ثبت‌نام این افراد به زودی آغاز خواهد شد. این گام به منظور تضمین پرداخت یارانه برای تمامی افراد واجد شرایط برداشته می‌شود.

بر اساس اطلاعات منتشر شده، مرحله جدید شناسایی جاماندگان طرح افزایش اعتبار کالابرگ در آینده نزدیک شروع می‌شود تا پوشش پرداختی‌ها کامل‌تر شود. مبلغ جدید یارانه نقدی و جزئیات مربوط به نحوه ثبت‌نام متقاضیان به زودی اعلام خواهد شد.

احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، هفتم آبان‌ماه در جریان سفر به چهارمحال و بختیاری درباره آخرین وضعیت اجرای طرح افزایش حمایت معیشتی اعلام کرد که وضعیت ۳۳ میلیون نفر از گروه‌های هدف بررسی و مشخص شده است.

به گفته میدری، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با توجه به محدودیت‌های بودجه‌ای، جمعیت مشمول این طرح را حدود ۴۰ تا ۴۴ میلیون نفر برآورد کرده و اطلاعات مربوط به این افراد را در اختیار سازمان برنامه و بودجه قرار داده است.

وزیر کار همچنین توضیح داد که به دلیل وجود برخی اطلاعات نادرست درباره خانوارها، پرسشنامه‌ای ساده تهیه شده است تا مردم با تکمیل آن، اطلاعات مورد نیاز را در اختیار مسئولان قرار دهند و روند شناسایی مشمولان با دقت بیشتری انجام شود.

بر اساس اعلام وزیر تعاون، قرار است پرداخت به گروه‌های شناسایی‌شده از ۱۵ آبان‌ماه آغاز شود و سایر متقاضیان نیز پس از بررسی اطلاعات و تأیید شرایط، مشمول افزایش اعتبار شوند.

اعتبار کالابرگ ۳۳.۵ میلیون نفر به یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسید

میدری در تازه‌ترین اظهارات خود، جزئیات بیشتری از افزایش اعتبار کالابرگ اعلام کرد. به گفته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، افرادی که تا پایان مهرماه ثبت‌نام خود را تکمیل کرده‌اند، جمعیتی بالغ بر ۳۳ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر را تشکیل می‌دهند.

اعتبار کالابرگ این گروه از یک میلیون تومان به یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش یافته است؛ به این ترتیب، اعتبار در نظر گرفته‌شده برای هر نفر ۵۰۰ هزار تومان بیشتر شده است.

وزیر کار تأکید کرده است که وضعیت سایر گروه‌هایی که برای دریافت افزایش اعتبار کالابرگ ثبت‌نام کرده‌اند نیز با همکاری وزارت تعاون و سازمان برنامه و بودجه بررسی می‌شود و افزایش اعتبار این افراد نیز از ۱۵ آبان‌ماه اعمال خواهد شد.

چه کسانی مشمول افزایش یارانه و کالابرگ هستند؟

بر اساس توضیحات اعلام‌شده از سوی وزیر تعاون، جمعیت هدف طرح افزایش اعتبار کالابرگ حدود ۴۰ تا ۴۴ میلیون نفر برآورد شده است. با این حال، تاکنون وضعیت ۳۳ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر از افرادی که ثبت‌نام خود را تا پایان مهر تکمیل کرده‌اند، مشخص شده است.

سایر متقاضیان نیز باید منتظر بررسی اطلاعات خانوار و تعیین وضعیت درخواست خود باشند. تکمیل اطلاعات و پرسشنامه در نظر گرفته‌شده از سوی وزارت تعاون، یکی از مراحل مهم برای شناسایی دقیق‌تر خانوارهای مشمول است.

مبلغ افزایش کالابرگ در سال ۱۴۰۵ چقدر است؟

طبق اعلام میدری، اعتبار کالابرگ گروهی که ثبت‌نام آن‌ها تا پایان مهرماه تکمیل شده، از یک میلیون تومان به یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش یافته است. بنابراین میزان افزایش اعتبار برای هر نفر ۵۰۰ هزار تومان خواهد بود.

با این حال، باید توجه داشت که این رقم مربوط به اعتبار کالابرگ الکترونیکی است و وزیر کار در اظهارات یادشده از افزایش مبلغ یارانه نقدی و واریز ۵۰۰ هزار تومان اضافی به حساب بانکی خانوارها خبر نداده است.

در نتیجه، خانوارها برای اطلاع از وضعیت مشمولیت خود باید منتظر اعلام جزئیات نهایی اجرای طرح و نحوه اعمال اعتبار جدید از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باشند.