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شکست سپاهان از تیم ملی امید
تیم فوتبال سپاهان در دیداری دوستانه در برابر تیم ملی امید ایران نتیجه را واگذار کرد.
به گزارش تابناک، دیدار دوستانه تیمهای فوتبال سپاهان اصفهان و امید ایران عصر یکشنبه در ورزشگاه نقشجهان اصفهان برگزار شد.
تقابل شاگردان محرم نویدکیا و یحیی گلمحمدی پرگل از آب درآمد؛ در برابر ۲ گل آریا شفیعدوست و محمد عسگری، بازیکنان تیم ملی امید ایران ۳ بار دروازه سپاهان را باز کردند تا در نهایت با حساب ۳ بر ۲ فاتح میدان شوند.
پوریا شهرآبادی، سینا معظمیتبار و امیرحسین امانیپور گلزنان تیم ملی امید در این دیدار بودند.
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