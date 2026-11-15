شکست سپاهان از تیم ملی امید

به گزارش تابناک،تیم‌های فوتبالعصر یکشنبه در ورزشگاه نقش‌جهان اصفهان برگزار شد.

تقابل شاگردان محرم نویدکیا و یحیی گل‌محمدی پرگل از آب درآمد؛ در برابر ۲ گل آریا شفیع‌دوست و محمد عسگری، بازیکنان تیم ملی امید ایران ۳ بار دروازه سپاهان را باز کردند تا در نهایت با حساب ۳ بر ۲ فاتح میدان شوند.

پوریا شهرآبادی، سینا معظمی‌تبار و امیرحسین امانی‌پور گلزنان تیم ملی امید در این دیدار بودند.