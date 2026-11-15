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شکست سپاهان از تیم ملی امید

تیم فوتبال سپاهان در دیداری دوستانه در برابر تیم ملی امید ایران نتیجه را واگذار کرد.

کد خبر: 4202104تاریخ انتشار: 435 بازدید
سپاهان اصفهان
به گزارش تابناک، دیدار دوستانه تیم‌های فوتبال سپاهان اصفهان و امید ایران عصر یکشنبه در ورزشگاه نقش‌جهان اصفهان برگزار شد.

تقابل شاگردان محرم نویدکیا و یحیی گل‌محمدی پرگل از آب درآمد؛ در برابر ۲ گل آریا شفیع‌دوست و محمد عسگری، بازیکنان تیم ملی امید ایران ۳ بار دروازه سپاهان را باز کردند تا در نهایت با حساب ۳ بر ۲ فاتح میدان شوند.

پوریا شهرآبادی، سینا معظمی‌تبار و امیرحسین امانی‌پور گلزنان تیم ملی امید در این دیدار بودند.

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برچسب ها

مسابقه فوتبالسپاهانتیم ملی امیدیحیی گل محمدی

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