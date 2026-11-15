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دوئل بن سلمان و اردوغان با نتانیاهو بر سر جنگ با ایران!

تعداد بازدید: ۲۰۶
کد خبر: 4202087 606 بازدید تاریخ انتشار:
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شبکه ۱۳ تلویزیون اسرائیل در گزارشی از رقابت پشت پرده اسرائیل و کشورهای عربی برای تأثیرگذاری بر تصمیم دونالد ترامپ درباره حمله مجدد به ایران پرده برداشت. در یک سو رومن گوفمن رئیس موساد با اطلاعات اطلاعاتی درباره برنامه هسته‌ای و توان موشکی ایران به واشنگتن رفته و در سوی دیگر محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی به همراه رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه برای جلوگیری از جنگ تلاش می‌کند. گزارش ادعایی این شبکه اسرائیلی از کشمکش بر سر تصمیم نهایی ترامپ را با ترجمه اختصاصی تابناک ببینید


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