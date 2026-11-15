عکس العمل به مذاکره چین و روسیه با آمریکا درباره ایران

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اسماعیل بقایی هامانه سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: «گفتگوی چین و روسیه با آمریکا در مورد ایران نه چیز عجیبی است و نه در مورد آن نگران هستیم» بقائی هامانه درباره واسطه گری قطر گفت: «رفت و آمد کشورهای همسایه مثل قطر، به معنی وجود گفتگوی خاصی نیست» سخنگوی واخ در پاسخ به این پرسش که آیا احتمال تعلیق غنی‌سازی اورانیوم یا کاهش سطح غنی‌سازی به پایین‌تر از سطح تعیین شده، وجود دارد؟ پاسخ داد: «خیر، اصلا در این مرحله نیستیم.» اظهارات کامل بقایی را می‌بینید و می‌شنوید.