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کد خبر: 100000604 8661 بازدید تاریخ انتشار:

نبض خبر

اعلام علت سانسور تصاویر جان کری و جواد ظریف

عزت الله ضرغامی رئیس اسبق سازمان صداوسیما علت سانسور تصاویر ملاقات جان کری و محمد جواد ظریف را فاش کرد.


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برچسب‌ها:عزت الله ضرغامیصداوسیماسانسورجان کریمحمدجواد ظریفبرجامویدیونبض خبرمذاکرات ایران و آمریکا

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دیدگاه‌ها (2)

ناشناس۱۴۰۵/۰۸/۱۴ ۰۸:۲۹

یه چیزی هم داریم به نام دیپلماسی تسلیم که ظریف دیپلماتشه

ناشناس۱۴۰۵/۰۸/۱۴ ۰۷:۵۵

احتمالا"قصدداره بااین افشاگریهابشه رئیس صداوسیما

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