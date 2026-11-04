اعلام علت سانسور تصاویر جان کری و جواد ظریف

کپی پیوندچاپ2 دیدگاه8661 بازدید ثبتشدهفیلم صفحه نخست›فیلم›سیاست فیلم<<سیاست فیلم کد خبر: 100000604 | 8661 بازدید | تاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ ۱۵:۳۳ | 4 November 2026 نبض خبراعلام علت سانسور تصاویر جان کری و جواد ظریف عزت الله ضرغامی رئیس اسبق سازمان صداوسیما علت سانسور تصاویر ملاقات جان کری و محمد جواد ظریف را فاش کرد. تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید افزودن تابناک به منابع ترجیحی گوگل https://tabnak.ir/fa/news/100000604/ گزارش خطا پسندها: 0 اشتراک گذاری برچسبها:عزت الله ضرغامیصداوسیماسانسورجان کریمحمدجواد ظریفبرجامویدیونبض خبرمذاکرات ایران و آمریکا گزارش خطای خبراگر اشتباهی در این خبر دیدید، به تحریریه اطلاع دهید. نوع مشکل: اشتباه نگارشی اشتباه محتوایی مشکل تصویر یا ویدئو سایر موارد توضیح: نام شما (اختیاری): ایمیل (اختیاری): ارسال گزارشبستن دیدگاهها (2) ناشناس۱۴۰۵/۰۸/۱۴ ۰۸:۲۹ یه چیزی هم داریم به نام دیپلماسی تسلیم که ظریف دیپلماتشه موافقم 0مخالفم 0 پاسخ ناشناس۱۴۰۵/۰۸/۱۴ ۰۷:۵۵ احتمالا"قصدداره بااین افشاگریهابشه رئیس صداوسیما موافقم 0مخالفم 0 پاسخ دیدگاه خود را بنویسید نام (اختیاری): ایمیل: دیدگاه: در پاسخ به لغو پاسخ ارسال برای بررسی
دیدگاهها (2)
یه چیزی هم داریم به نام دیپلماسی تسلیم که ظریف دیپلماتشه
احتمالا"قصدداره بااین افشاگریهابشه رئیس صداوسیما
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