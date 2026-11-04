اعلام علت سانسور تصاویر جان کری و جواد ظریف

چینی‌ها در حوادث دی ماه کار جمهوری اسلامی ایران را تمام شده می‌دانستند! روح‌الامین سعیدی، استاد دانشگاه «امام صادق»، در برنامهٔ «شیوه» صداوسیما با اشاره به تحرکات سفار…

اطلاعات ذی‌قیمت اتمی ما را بار کامیون کردند و از کشور خارج کردند و کسی پاسخ نداد روح‌الامین سعیدی، استاد دانشگاه «امام صادق»، در برنامهٔ «شیوه» صداوسیما بازدارندگی اطلاعاتی را …