حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نماینده مجلس، از اعلام جرم علیه برخی مسئولان دولتی به دلیل اظهاراتی که موجب تشویش اذهان عمومی شده، خبر داد.

حاجی دلیگانی گفت: جمع‌آوری کارت‌های بنزین، کاهش سوخت گازوئیل تراکتور کشاورزان، افزایش قیمت مواد شیمیایی و مطرح شدن محدودیت خرید نان، این سؤال را ایجاد می‌کند که این چه حرکت نادرست و غیراصولی اجتماعی است که برخی مسئولان انجام می‌دهند؟

به گزارش تابناک؛ حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نماینده شاهین‌شهر، میمه و برخوار در مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگویی، با اشاره به بیانیه مقام معظم رهبری در ۱۳ آبان‌ماه، اظهار کرد: این بیانیه علاوه بر پرداختن به مسائل دفاعی، ایستادگی مردم و موضوعات اساسی مرتبط با بازدارندگی مطلق و راهکار تحقق آن، یعنی تقویت قدرت ایران، حاوی مطالبات مهمی خطاب به مسئولان کشور نیز بود.

وی ادامه داد: مقام معظم رهبری در بخش‌های پایانی این بیانیه، بر استمرار ارتقای توجه مسئولان به خدمت مضاعف و جهادی، صمیمیت با مردم و همچنین تأمین معیشت، آسایش و رشد مادی و معنوی مردم تأکید کردند. این تأکیدات، مطالبه رهبری از مسئولان و در عین حال تکلیفی برای همه مدیران و مسئولان کشور است.

حاجی‌دلیگانی تصریح کرد: با وجود این تأکیدات، متأسفانه شاهد انتشار اخباری در جامعه هستیم که نشانه بی‌توجهی به این مطالبات است و به‌طور مرتب آرامش روانی مردم را برهم می‌زند. توصیه ما به همه مسئولان این است که پیام مقام معظم رهبری را با دقت مطالعه و به آن توجه کنند و از اقداماتی که موجب برهم خوردن آسایش و آرامش مردم می‌شود، پرهیز کنند.

نماینده شاهین‌شهر در مجلس با انتقاد از برخی تصمیمات و اظهارنظرهای اخیر تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین ابعاد آرامش مردم، آرامش روحی، ذهنی و درونی آنان است؛ با این حال، گاهی شاهد هستیم برخی افراد، هرچند به اعتقاد بنده تعدادشان در صورت ناآگاهی بسیار اندک است، اقداماتی را که در شرایط غیرجنگی انجام نداده‌اند، اکنون در شرایط جنگی مطرح و دنبال می‌کنند.

وی در تشریح این موارد گفت: به‌عنوان نمونه، موضوع جمع‌آوری کارت‌های بنزین از جایگاه‌ها، بحث کاهش سوخت گازوئیل تراکتور کشاورزان، افزایش قیمت مواد شیمیایی و اخیراً نیز مطرح شدن موضوع محدودیت و تعیین سقف برای خرید نان مردم از جمله اقداماتی است که این سؤال را ایجاد می‌کند که این چه حرکت نادرست و غیراصولی اجتماعی است که برخی مسئولان انجام می‌دهند؟

حاجی‌دلیگانی تأکید کرد: ما به‌عنوان نمایندگان مجلس قطعاً با این رفتارهای ناشایست برخورد خواهیم کرد. به‌عنوان نماینده مردم عرض می‌کنم که این نوع اقدامات می‌تواند جرم محسوب شود. مستند به ماده ۲۳۴ آیین‌نامه داخلی مجلس، حتی اقدام خلاف شئون مسئولان نیز جرم‌انگاری شده و ما این موضوع را پیگیری خواهیم کرد.

نماینده شاهین‌شهر، میمه و برخوار در مجلس، با بیان اینکه هر کسی که به هر شکلی موجب تشویش اذهان عمومی شود، برخلاف فرمایشات مقام معظم رهبری عمل کرده است، اظهار داشت:‌هر فردی که امروز با سخنان یا اقدامات خود آسایش و آرامش مردم را برهم بزند، قطعاً علاوه بر سایر پیگیری‌های احتمالی، از سوی ما به‌عنوان نمایندگان مجلس مورد پیگیری قرار خواهد گرفت و علیه او اعلام جرم خواهیم کرد.

نایب‌رئیس کمیسیون اصل نود مجلس در ادامه از پیگیری حقوقی اظهارات برخی مسئولان خبر داد و گفت: کمااینکه در حال حاضر در حال اعلام جرم علیه برخی مسئولین دولتی به دلیل برخی اظهارات نادرست و تشویش اذهان عمومی هستیم.

وی در پایان با اشاره به طرح موضوع محدودسازی و سهمیه‌بندی نان مردم تأکید کرد: افرادی که چنین موضوعاتی را مطرح می‌کنند نیز باید از این اقدامات دست بردارند؛ چراکه مسئولان باید بیش از هر زمان دیگری به تأمین معیشت، آسایش و آرامش مردم توجه داشته باشند و از هرگونه رفتار و اظهارنظری که موجب نگرانی و تشویش افکار عمومی می‌شود، پرهیز کنند.

منبع: فارس