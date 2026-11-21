برخی کارمندان با اشاره به کسر مستقیم مالیات از حقوق خود، معتقدند صاحبان مشاغل و فعالان اقتصادی با وجود درآمدهای بالاتر، به دلیل امکان کتمان درآمد، از پرداخت مالیات متناسب با درآمد واقعی خود اجتناب می‌کنند؛ موضوعی که سخنگوی سازمان امور مالیاتی درباره آن توضیح داد و سهم هر گروه در درآمدهای مالیاتی را اعلام کرد.

وی در توضیح وضعیت مالیات حقوق‌بگیران در سال ۱۴۰۵ گفت: حقوق ماهانه تا سقف ۴۰ میلیون تومان از مالیات معاف است و مبالغ مازاد بر این میزان مشمول مالیات می‌شود.

به گفته موحدی بک‌نظر، حقوق‌بگیرانی که بین ۴۰ تا ۸۰ میلیون تومان در ماه دریافتی دارند، برای ۴۰ میلیون تومان نخست معاف هستند و نسبت به ۴۰ میلیون تومان مازاد، ۱۰ درصد مالیات پرداخت می‌کنند.

سخنگوی سازمان امور مالیاتی همچنین با اشاره به معافیت‌های در نظر گرفته‌شده برای صاحبان مشاغل از جمله معافیت موضوع ماده ۱۰۱ قانون مالیات‌های مستقیم، تأکید کرد که سازمان امور مالیاتی به دنبال ایجاد شرایط عادلانه‌تر میان حقوق‌بگیران، صاحبان مشاغل و سایر فعالان اقتصادی است.

به گزارش تابناک، سخنگوی سازمان امور مالیاتی در گفت‌وگویی درباره گلایه برخی حقوق‌بگیران نسبت به نابرابری در پرداخت مالیات میان حقوق‌بگیران و صاحبان مشاغل اظهار کرد: سهم حقوق‌بگیران از مالیات کشور کمتر از ۱۰ درصد و سهم صاحبان مشاغل هفت تا هشت درصد است و اختلاف چندانی میان این دو گروه وجود ندارد.