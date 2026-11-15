وقتی هزینه‌های تولید با جهش‌های ۳۰۰ درصدی همراه است اما تسهیلات بانکی در جا می‌زند، جامعه با یک واقعیت تلخ روبرو می‌شود و آن این است که خانه‌دار شدن دیگر برای مردم عادی ممکن نیست و در این میان، تضاد میان قدرت خرید مردم و اشتهای سرمایه‌گذاران، شکافی عمیق‌تر از هر زمان دیگری در ساختار جامعه ایجاد کرده است.

به گزارش خبرنگار حوزه مسکن تابناک ، افزایش هزینه‌های ساخت، کاهش سرمایه‌گذاری، افت عرضه و انفجار قیمت‌ها بازار مسکن را تحت سیطره خود درآورده است اما این فرآیند مرگبار، نه تنها تولید را متوقف می‌کند، بلکه با ایجاد کمبود شدید مسکن، بازار اجاره را به سوی یک بحران اجتماعی بزرگ سوق می‌دهد؛ جایی که خانوارها برای داشتن یک سرپناه ساده، باید با تمام توان خود بجنگند درادامه گفتگوی تابناک را با یاسر عربی نماینده مردم گرمسار و آرادان و عضو کمیسیون عمران مجلس می خوانید:

یاسر عربی رئیس کمیته ریلی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی درخصوص جایگاه راهبردی حمل‌ونقل ریلی در توسعه اقتصادی کشور به خبرنگار تابناک گفت: حمل‌ونقل ریلی یکی از زیرساخت‌های اساسی توسعه پایدار به شمار می‌رود و نقش مهمی در افزایش بهره‌وری اقتصادی، کاهش مصرف سوخت، ارتقای ایمنی، کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل و تقویت کریدورهای ترانزیتی دارد که با توجه به ظرفیت‌های جغرافیایی و اقتصادی ایران، توسعه شبکه ریلی و افزایش سهم راه‌آهن در جابه‌جایی بار و مسافر باید در اولویت برنامه‌ریزی‌های کشور قرار گیرد.

عربی با تأکید بر ضرورت رفع موانع توسعه این صنعت افزود: توسعه حمل‌ونقل ریلی تنها از مسیر اجرای پروژه‌های عمرانی محقق نمی‌شود، بلکه به برنامه‌ریزی جامع، تأمین منابع مالی پایدار، نوسازی ناوگان، توسعه زیرساخت‌ها، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی نیاز دارد. نگاه به راه‌آهن باید نگاهی ملی و راهبردی باشد و تصمیمات این حوزه با در نظر گرفتن نیازهای بلندمدت کشور اتخاذ شود.

او درخصوص مساله رکود ساخت‌وسازو افزایش هزینه تولید مسکن در سال‌های اخیر که سازندگان را ناامید کرده است گفت: با توجه به کاهش تولید مسکن نسبت به نیاز بازار و افت ساخت‌وساز در سال گذشته، مجلس و دولت چه برنامه‌ای برای جلوگیری از تعمیق بحران مسکن دارند؟ آیا راهکارهایی مانند کاهش قیمت مصالح، تسهیل ساخت مسکن حمایتی یا افزایش تسهیلات بانکی در دستور کار است؟

یاسر عربی افزود: واقعیت این است که امروز بخش مسکن با دو مسئله اساسی مواجه است؛ اول کاهش توان تولید و عرضه مسکن و دوم کاهش قدرت خرید خانوارها که این دو مسئله در کنار یکدیگر موجب شده‌اند که فاصله میان عرضه و تقاضا افزایش پیدا کند و فشار مضاعفی به بازار خرید و اجاره مسکن وارد شود.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی بیان کرد: مسکن صرفاً یک کالای مصرفی نیست، بلکه یکی از پیشران‌های مهم اقتصاد کشور است و بخش ساختمان با صنایع متعددی از جمله فولاد، سیمان، کاشی، سرامیک، تأسیسات، حمل‌ونقل و خدمات فنی و مهندسی ارتباط مستقیم دارد بنابراین رکود ساخت‌وساز فقط به بازار مسکن محدود نمی‌شود و آثار آن در اشتغال، تولید و رشد اقتصادی کشور نیز نمایان خواهد شد.