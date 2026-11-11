قیمت طلا و سکه امروز 20آبان/ فرصتی برای خرید یا شروع یک سقوط؟

قیمت طلا و سکه امروز برخلاف روزهای گذشته توسط یک عامل خارجی، بازار را در وضعیت قرمز قرار داد؛ به طوری که با ریزش ۵۷ دلاری اونس جهانی، فشار فروش در بازار سکه و طلا به اوج رسید اما سوال مهم اینجاست که این ریزش قیمتی در حد یک اصلاح قیمتی ساده است یا شروع سونامی نزولی جدید؟

ه گزارش خبرنگار اقتصادی تابناک، قیمت طلا و سکه سقوط عجیبی را پشت سر گذاشت؛ به طوری که سقوط میلیونی سکه امامی و ریزش هم‌زمان تمامی نمادهای بازار، امروز را روز سختی برای دارندگان طلا و سکه کرد اماسوال اصلی این است که آیا این تنها یک اصلاح قیمتی گذرا برای استراحت بازار است یا نشانه‌ای از یک روند نزولی جدید؟ در ادامه در جدولی میزان تغییرات قیمتی انواع سکه و طلای 18 عیار را مشاهده می کنید.

نوع کالا قیمت روز قبل ( 19 آبان) قیمت امروز ( 20 آبان) میزان تغییر طلای ۱۸ عیار ۲۵,۳۹۸,۰۰۰ تومان ۲۵,۱۳۹,۰۰۰ تومان ۲۵۹,۰۰۰- تومان نقره ۴۵۲,۰۰۰ تومان ۴۳۹,۰۰۰ تومان ۱۳,۰۰۰- تومان سکه امامی ۲۵۷,۲۷۰,۰۰۰ تومان ۲۵۳,۰۳۰,۰۰۰ تومان ۴,۲۴۰,۰۰۰- تومان سکه بهار آزادی ۲۴۹,۰۷۵,۰۰۰ تومان ۲۴۶,۰۱۰,۰۰۰ تومان ۳,۰۶۵,۰۰۰- تومان نیم سکه ۱۳۵,۰۸۰,۰۰۰ تومان ۱۳۲,۸۸۰,۰۰۰ تومان ۲,۲۰۰,۰۰۰- تومان ربع سکه ۷۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان ۷۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان ۶۰۰,۰۰۰- تومان

همانطور که از ارقام جدول به وضوح مشخص است بازار طلا و سکه در معاملات امروز با یک روند نزولی گسترده روبرو شد اما نکته قابل توجه این است که برخلاف روزهای گذشته که نوسانات داخلی پیشران بازار بود، امروز کاهش قیمت اونس جهانی طلا با ریزشی حدود ۵۷ دلاری به عنوان عامل اصلی، فشار فروش را در بازار داخلی افزایش داد و باعث شد تمامی نمادهای بازار با کاهش قیمت بسته شوند.

اما بیشترین میزان کاهش قیمت در بازار امروز مربوط به سکه امامی بود که با افت بیش از ۴ میلیون تومانی، بیشترین فشار فروش را تحمل کرد همچنین سکه‌های بهار آزادی و نیم‌سکه نیز با ریزش‌های میلیونی همراه بودند که نشان‌دهنده واکنش سریع بازار سکه به سیگنال‌های منفی جهانی و احتمالاً کاهش انتظارات تورمی کوتاه‌مدت در بازار داخلی است.

طلای ۱۸ عیار با کاهش نسبی روبرو شد هرچند مقدار کاهش طلا در مقایسه با سکه کمتر به نظر می‌رسد، اما هم‌سویی آن با روند نزولی اونس جهانی، اصلاح قیمتی در بازار را نشان می دهد البته نقره نیز از این موج در امان نماند و با افت قیمت، روند نزولی بازار را ادامه داد.

ازسویی دیگر، کاهش همزمان تمام نمادها یک اصلاح قیمتی را نشان می دهد که اگرچه روند کلی بازار در بلندمدت صعودی بوده، اما ریزش امروز نشان می‌دهد که بازار در حال استراحت پس از یک رالی صعودی بوده است و برای معامله‌گران، تماشای رفتار اونس جهانی در روزهای آتی و بررسی نرخ ارز در بازار داخلی، کلید پیش‌بینی جهت حرکت قیمت‌ها در روزهای آینده خواهد بود.