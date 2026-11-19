قسمت ششم سریال «یل» به کارگردانی جمشید محمودی توقیف این سریال را به‌دنبال داشت و دلیلش هم در آغوش گرفتن مادر پیرسال (سهیلا رضوی) و پسر جوانش (بابک حمیدیان) در یکی از سکانس‌های این قسمت بود.

به گزارش تابناک؛ هرچند گفته شده بعضی از احکام فقهی برای زنان پس از رسیدن به سال‌های میانی زندگی دیگر واجب نیست و از طرف دیگر طبق حکم یکی از فقها تنها تماس پوستی زن و مرد نامحرم مجاز نیست و در این سریال هم چنین اتفاقی نیفتاده، اما باز هم یل دچار مشکل شده و اگرچه هنوز زمان معمول پخش آن نرسیده، ظاهرا در توقیف مانده است.

این توقیف‌ها که کم‌سابقه هم نیست، چند دلیل دارد. یکی البته سختگیری نهاد ساتراست که بارها باعث توقف سریال‌هایی شده که حتی کارگردانش از دلیل توقیف اطلاع نداشته است. گاه حتی نه‌تنها سریال از پخش بازمانده که خود پلتفرم پخش‌کننده هم مسدود شده است. اما طرف دیگر ماجرا می‌تواند رقابت پلتفرم‌های آنلاین پخش فیلم و سریال باشد که گاه برای یکدیگر سنگ‌اندازی می‌کنند؛ هرچند درحال‌حاضر تنها سه پلتفرم فعالند و بقیه به شکل فصلی و دوره‌ای کار می‌کنند (جالب اینجاست که یکی از پلتفرم‌ها بعد از مدت‌ها خالی‌بودن از سریال ایرانی، قصد داشت با سریال «گنگستر» وارد فعالیت شود که این سریال به پخش نرسیده توقیف شد). دلیل دیگر اما سیاستی است که گاه این وی‌اودی‌ها پیش می‌گیرند و با خبرسازی‌های متعدد از توقیف سریالشان توجه‌ها را به آن سریال جلب می‌کنند. دلیل هرچه باشد از ابتدای پاگیری پلتفرم‌ها توقیف هم همراهشان بوده است.

«ممنوعه» امیر پو رکیان

یکی از نخستین سریال‌های نمایش خانگی که با توقیف روبه‌رو شد، «ممنوعه» ساخته امیر پورکیان بود. این سریال سال ۹۷بعد از انتشار ۳قسمت توقیف شد. روابط دختران و پسران جوان و حضور یک شخصیت با‌تمایلات همجنسگرایانه از دلایل این توقیف اعلام شد. درنهایت پس از ۲ماه و با حذف بعضی سکانس‌ها

سریال به پلتفرم برگشت.‌

«تاسیان»‌تینا پاکروان

«تاسیان» تینا پاکروان یکی از بحث‌برانگیزترین سریال‌های نمایش خانگی است که مدتی دچار توقیف شد. سریال از ۱۹بهمن۱۴۰۳ منتشر شد و بعد از ۳قسمت که سکانس‌های مهمانی و و رقص و موسیقی سریال مورد توجه قرار گرفت، ساترا اعلام کرد این سریال اصلا مجوز تولید و پخش نداشته است. سریال یک هفته در توقیف ماند و سپس انتشارش ادامه پیدا کرد، درحالی‌که ساترا همچنان بر این عقیده بود

که سریال مجوز ندارد.

«می‌خواهم زنده بمانم»‌شهرام شاه‌حسینی

«می‌خواهم زنده بمانم» به کارگردانی شهرام شاه‌حسینی سال۱۳۹۹ منتشر شد و تا تیرماه۱۴۰۰ ادامه داشت، اما در میانه راه و در خردادماه به خواست معاونت اجتماعی نیروی انتظامی پخش‌آن‌متوقف شد. این نهاد توضیح داد عوامل سریال ممیزی‌های تعیین‌شده را رعایت نکرده‌اند و به همین علت سریال توقیف است. داستان «می‌خواهم زنده بمانم» با بازی حامد بهداد و سحر دولتشاهی در دهه۶۰ می‌گذشت و شخصیت‌منفی داستان در شهربانی و کمیته سابق فعال بود و به‌زعم نیروی انتظامی‌این کار صداقت این نهاد را از بین می‌برد. به‌هرحال سریال تنها ۲روز در توقیف ماند و انتشارش ادامه پیدا کرد.

«غربت» امیر پو رکیان

«ممنوعه» تنها سریال امیر پورکیان نبود که دچار توقیف شد. سال۱۴۰۳ او سریال «غربت» را با بازی آناهیتا درگاهی، مهدی حسینی‌نیا و بهاره کیان‌افشار در حال انتشار داشت که پس از ۳قسمت به‌دلیل «تصویرسازی نامناسب از مردم حاشیه‌نشین استان‌های عرب‌نشین ایران» توقیف شد و قسمت چهارم بعد از ۴۰روز روی پلتفرم قرار گرفت.

«سووشون» نرگس آبیار

اقتباس نرگس آبیار از رمان سیمین دانشور پس از پخش نخستین قسمت نزدیک به ۲ماه توقیف بود. علت توقیف نداشتن مجوزهای قانونی و بی‌توجهی به مراجع مرتبط اعلام شد و حتی پلتفرم پخش‌کننده هم مسدود شد، اما درنهایت پس از ۲ماه هم پلتفرم و هم سریال کارشان را ادامه دادند.

«بدنام» احسان سجادی‌حسینی

آخرین مورد توقیف قبل از «یل» ، سریال پرتماشاگر «بدنام» بود. این سریال نخستین ساخته احسان سجادی‌حسینی بود و پس از پخش نخستین قسمتش بیش از یک‌ماه در توقیف ماند. علت آن البته مجوزنداشتن از ساترا اعلام شد، اما ظاهرا گذشتن از خطوط قرمز ازجمله تصویر یک تاجر ظاهرا متدین باعث چنین اتفاقی شده است.

منبع: روزنامه همشهری



