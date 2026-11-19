این ارزیابی گروسی همزمان با ابراز تمایل دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، به دیدار با کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی، در جریان سفرش به شهر شنژن چین به منظور شرکت در اجلاس سازمان همکاری اقتصادی آسیا-اقیانوسیه (اپک) مطرح شده است.

به گزارش تابناک؛ مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد کره شمالی در حال توسعه تاسیسات اصلی غنی‌سازی اورانیوم خود در مجتمع هسته‌ای یونگ‌بیون است.

رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در بیانیه‌ای خطاب به شورای حکام این آژانس درباره کره شمالی اظهار کرد: «از نیمه سپتامبر ۲۰۲۶، توسعه دیگری در تاسیسات اصلی غنی‌سازی یونگ‌بیون در دست ساخت بوده و ساخت خارجی این توسعه جدید تا اواخر اکتبر ۲۰۲۶ تکمیل شده است.»

وی افزود: «توسعه مستمر برنامه غنی‌سازی اورانیوم کره شمالی همچنان موجب نگرانی جدی است.»

بر اساس گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس این ارزیابی گروسی همزمان با ابراز تمایل دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، به دیدار با کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی، در جریان سفرش به شهر شنژن چین به منظور شرکت در اجلاس سازمان همکاری اقتصادی آسیا-اقیانوسیه (اپک) مطرح شده است.

آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از سال ۲۰۰۹ که کره شمالی بازرسان این نهاد را اخراج کرد، به یونگ‌بیون یا سایر مکان‌ها در کره شمالی دسترسی نداشته است. این آژانس اعلام کرده است که برای رصد تحولات برنامه هسته‌ای کره شمالی از تصاویر ماهواره‌ای و اطلاعات منابع آزاد استفاده می‌کند.

کره شمالی مجتمع یونگ‌بیون را «قلب» برنامه هسته‌ای خود خوانده است. سلاح‌های هسته‌ای را می‌توان با استفاده از اورانیوم با غنای بالا یا پلوتونیوم با درجه تسلیحاتی ساخت و کره شمالی در یونگ‌بیون تاسیساتی برای تولید هر دو دارد.

به گفته ناظران، کره شمالی از زمان فروپاشی دیپلماسی هسته‌ای پرتنش کیم با ترامپ در سال ۲۰۱۹، اقداماتی برای ساخت تاسیسات غنی‌سازی اورانیوم اضافی در یونگ‌بیون و جاهای دیگر انجام داده است. سال گذشته، چونگ دونگ-یونگ، وزیر اتحاد کره جنوبی، گفت کره شمالی چهار تاسیسات غنی‌سازی اورانیوم را اداره می‌کند و آنها هر روز فعال هستند.

ترامپ در حالی تمایل خود را به دیدار با کیم ابراز کرده که مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، بعدا گفت هنوز هیچ دیداری بین ترامپ و کیم در جریان حضور رئیس جمهور آمریکا در چین برنامه‌ریزی نشده است، اما ترامپ آماده آغاز گفت‌وگویی جدید با پیونگ‌یانگ است.

کره شمالی به پیشنهاد تازه ترامپ پاسخ نداده است. کیم پیش‌تر گفته است که اگر آمریکا سیاست خصمانه خود را علیه کشورش کنار بگذارد و وضعیت کره شمالی به عنوان یک کشور مسلح به سلاح هسته‌ای را به رسمیت بشناسد، می‌تواند به مذاکرات بازگردد.

منبع: ایسنا



