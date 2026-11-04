به گزارش تابناک؛ تیم فوتبال بانوان خاتون بم در دومین مسابقه خود از رقابت گروه A لیگ قهرمانان آسیا امروز (چهارشنبه، ۱۳ آبان) مقابل نگوهیانگ کره‌شمالی به میدان رفت و شکست خورد.

شاگردان مرضیه جعفری در این مسابقه با حساب ۶ بر ۱ نتیجه را به حریف خود واگذار کردند تا همچنان بدون امتیاز بمانند.

تیم خاتون که در اولین مسابقه ایناک کوبه لئونسا ژاپن با نتیجه ۴ بر ۱ شکست خورد، در آخرین دیدارش از دور گروهی شنبه، ۱۶ آبان مقابل آییی یاوادی میانمار رقابت می‌کند.