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شکست خاتون بم مقابل نماینده کره‌شمالی

تیم فوتبال خاتون بم در دومین دیدار خود از دور گروهی لیگ قهرمانان آسیا مقابل نماینده کره‌شمالی شکست خورد.

کد خبر: 100000566تاریخ انتشار: 705 بازدید۰

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به گزارش تابناک؛ تیم فوتبال بانوان خاتون بم در دومین مسابقه خود از رقابت گروه A لیگ قهرمانان آسیا امروز (چهارشنبه، ۱۳ آبان) مقابل نگوهیانگ کره‌شمالی به میدان رفت و شکست خورد.  

شاگردان مرضیه جعفری در این مسابقه با حساب ۶ بر ۱ نتیجه را به حریف خود واگذار کردند تا همچنان بدون امتیاز بمانند.

تیم خاتون که در اولین مسابقه ایناک کوبه لئونسا ژاپن با نتیجه ۴ بر ۱ شکست خورد، در آخرین دیدارش از دور گروهی شنبه، ۱۶ آبان مقابل آییی یاوادی میانمار رقابت می‌کند.

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برچسب ها

کره شمالیلیگ قهرمانان آسیاتیم فوتبال بانوانخاتون بم

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