705بازدید۰
شکست خاتون بم مقابل نماینده کرهشمالی
تیم فوتبال خاتون بم در دومین دیدار خود از دور گروهی لیگ قهرمانان آسیا مقابل نماینده کرهشمالی شکست خورد.
به گزارش تابناک؛ تیم فوتبال بانوان خاتون بم در دومین مسابقه خود از رقابت گروه A لیگ قهرمانان آسیا امروز (چهارشنبه، ۱۳ آبان) مقابل نگوهیانگ کرهشمالی به میدان رفت و شکست خورد.
شاگردان مرضیه جعفری در این مسابقه با حساب ۶ بر ۱ نتیجه را به حریف خود واگذار کردند تا همچنان بدون امتیاز بمانند.
تیم خاتون که در اولین مسابقه ایناک کوبه لئونسا ژاپن با نتیجه ۴ بر ۱ شکست خورد، در آخرین دیدارش از دور گروهی شنبه، ۱۶ آبان مقابل آییی یاوادی میانمار رقابت میکند.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنیدافزودن تابناک به منابع ترجیحی گوگل
نظر شما
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.