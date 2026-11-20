اتحادیه اروپا در واکنش به حملات رژیم صهیونیستی به مرکز نوار غزه و نقض مکرر آتش‌بس، خواستار پایبندی کامل به توافق آتش‌بس شد.

به گزارش تابناک؛ اتحادیه اروپا در واکنش به حملات رژیم صهیونیستی به مرکز نوار غزه و نقض مکرر آتش‌بس، خواستار پایبندی کامل به توافق آتش‌بس شد.

کریستیان ویگان، سخنگوی کمیسیون اروپا، تاکید کرد: همه طرف‌ها باید به تعهدات مندرج در طرح پایان جنگ در غزه، اجرای کامل آتش‌بس و تمامی مفاد قطعنامه ۲۸۰۳ شورای امنیت سازمان ملل پایبند باشند.

وی خواستار اجرای بدون تاخیر و کامل این قطعنامه مطابق با اصول سیاسی و حقوقی بین‌المللی شد.

ویگان درباره احتمال اعمال تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه رژیم صهیونیستی نیز گفت: چنین تصمیمی نیازمند اجماع هر ۲۷ کشور عضو اتحادیه است و گفتگوها در این زمینه محرمانه و در صلاحیت کشورهای عضو قرار دارد.

سخنگوی کمیسیون اروپا در پاسخ به پرسشی درباره موضع این اتحادیه در قبال نقض آتش‌بس از سوی رژیم صهیونیستی، بار دیگر بر ضرورت پایبندی کامل همه طرف‌ها به تعهدات خود تاکید کرد.

منبع: آناتولی