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پاشیدن خاکستر قربانیان سرطان روی مقام اروپایی
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ویدیویی منتشر شده که نشان میدهد دو نفر خاکستر به سوی کمیسر بهداشت و رفاه حیوانات اتحادیه اروپا میپاشند.گروه معترض کنسر کولر میگوید خاکستری که روی آقای وارلی پاشیده شد، خاکستر کسانی است که جانشان را بر اثر ابتلا به سرطان از دست دادهاند. این لحظات را میبینید.
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