برخی بیماری‌ها، از جمله آسیب به سیستم عصبی و سرطان پوست، می‌توانند باعث تغییر در عنبیه شوند.

به گزارش تابناک؛دکتر ماریا لوینا، چشم‌پزشک، اظهار داشت که برخی بیماری‌ها، از جمله آسیب به سیستم عصبی و سرطان پوست، می‌توانند باعث تغییر در عنبیه شوند.

به گفته او، این اتفاق همچنین می‌تواند زمانی رخ دهد که تراشه‌های فلزی ریز وارد چشم شوند. با گذشت زمان، این تراشه‌ها اکسید شده و به رنگدانه عنبیه نفوذ می‌کنند و به آن رنگ قهوه‌ای یا سبز زنگ‌زده می‌دهند. علاوه بر این، آسیب به سیستم عصبی، که باعث اختلال در عصب‌رسانی چشم و روشن شدن رنگ عنبیه می‌شود، می‌تواند یکی دیگر از دلایل باشد.

او می‌افزاید: «رنگ ناهموار عنبیه همچنین می‌تواند ناشی از رشد تومور، از جمله سرطان پوست باشد که باعث افزایش رنگدانه همراه با کدورت موضعی در عنبیه می‌شود.»

این پزشک بر اهمیت مراجعه فوری به متخصص در صورت مشاهده هرگونه تغییر در عنبیه تأکید می‌کند.

والری لیتوینوف، متخصص دانشگاه فنی ایالتی پرم، توضیح می‌دهد که هتروکرومی وضعیتی است که با توزیع ناهموار ملانین، رنگدانه‌ای که مسئول رنگ چشم، پوست و مو است، مرتبط است.

دو نوع اصلی هتروکرومی وجود دارد: مادرزادی و اکتسابی. هتروکرومی مادرزادی در طول رشد جنین ایجاد می‌شود و معمولاً بر سلامت تأثیری ندارد. هتروکرومی اکتسابی کمتر رایج است و نیاز به مراقبت پزشکی دارد.

منبع: gazeta.ru