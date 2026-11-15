عراقچی خطاب به وزیر جنگ آمریکا: از تاریخ پند بگیرید

عراقچی به اظهارات پیت هگست وزیر جنگ آمریکا که گفته بود «با کسانی که شمشیر در دست دارند، از قوانین سخن نگویید» واکنش نشان داد.



به گزارش تابناک، سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه کشورمان در واکنش به اظهارات پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا که گفته بود «با کسانی که شمشیر در دست دارند، از قوانین سخن نگویید» در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:

«با مردانی که شمشیر در دست دارند، از قوانین سخن نگویید» ؛ این جمله را یک سردار رومی بر زبان آورد که آخرین لشکرکشی‌اش، با وجود برتری عددی نیروهایش، به شکستی سنگین انجامید. او پس از فرار از میدان نبرد، گردن زده شد.

پند بگیرید:

«کسانی که نمی‌توانند گذشته را به یاد آورند، محکوم به تکرار آن هستند.»



