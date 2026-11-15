||23:55
آرشیونظرسنجیپیوندهافناورتکاکوشاتنیمروز
En/فا
Englishالعربيةفارسی
تابناک
TABNAK PROFESSIONAL NEWS SITE
آخرین خبردرخواست اپل از کاربران آیفون برای به روزرسانی فوری دستگاه خود
138بازدید

عراقچی خطاب به وزیر جنگ آمریکا: از تاریخ پند بگیرید

عراقچی به اظهارات پیت هگست وزیر جنگ آمریکا که گفته بود «با کسانی که شمشیر در دست دارند، از قوانین سخن نگویید» واکنش نشان داد.

کد خبر: 4202146تاریخ انتشار: 138 بازدید

عراقچی
به گزارش تابناک، سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه کشورمان در واکنش به اظهارات پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا که گفته بود «با کسانی که شمشیر در دست دارند، از قوانین سخن نگویید» در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:

«با مردانی که شمشیر در دست دارند، از قوانین سخن نگویید» ؛ این جمله را یک سردار رومی بر زبان آورد که آخرین لشکرکشی‌اش، با وجود برتری عددی نیروهایش، به شکستی سنگین انجامید. او پس از فرار از میدان نبرد، گردن زده شد.

پند بگیرید:

«کسانی که نمی‌توانند گذشته را به یاد آورند، محکوم به تکرار آن هستند.»

توییت عراقچی


Googleافزودن تابناک به منابع ترجیحی گوگل

تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

اشتراک گذاری

لینک کوتاه

برچسب ها

آمریکاایرانجنگوزیر امور خارجهعباس عراقچیوزیر جنگ آمریکاپیت هگست

مطالب مرتبط

گزارش خطای خبر

اگر اشتباهی در این خبر دیدید، به تحریریه اطلاع دهید.

نظرات بینندگان

هنوز دیدگاهی منتشر نشده است.

دیدگاه خود را بنویسید

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

تابناک در صفحهٔ اصلی گوشی

با افزودن تابناک به صفحهٔ اصلی، همین نسخهٔ سایت را با یک لمس باز کنید.

  1. در مرورگر، دکمهٔ اشتراک‌گذاری را بزنید. این دکمه ممکن است داخل منوی مرورگر باشد.
  2. گزینهٔ افزودن به صفحهٔ اصلی (Add to Home Screen) را انتخاب کنید.
  3. اگر گزینهٔ Open as Web App نمایش داده شد، آن را روشن نگه دارید و افزودن (Add) را بزنید.

اگر این گزینه را نمی‌بینید، صفحه را در مرورگر Safari باز کنید.