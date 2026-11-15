هوای عسلویه «قرمز» شد

داده‌های سامانه پایش کیفی هوای کشور نشان می‌دهد هوای بیدخون عسلویه با شاخص ۱۶۴ در وضعیت ناسالم قرار گرفته و شاخص آلودگی هوا در شهر بوشهر نیز به ۱۴۸ رسیده است.

به گزارش تابناک، بر اساس داده‌های شاخص آنلاین کیفیت هوای، در ساعت ۲۱ روز یکشنبه، ایستگاه بیدخونبا ثبت شاخص ۱۶۴ برای آلاینده دی‌اکسید گوگرد (SO۲) درقرار دارد.

در شهر بوشهر نیز شاخص کیفیت هوا با آلاینده ذرات معلق کمتر از ۱۰ میکرون (PM۱۰) به عدد ۱۴۸ رسیده که بیانگر وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس و نزدیک به محدوده ناسالم برای عموم است.

همچنین ایستگاه برازجان در شهرستان دشتستان با شاخص ۷۵ برای ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون (PM۲.۵) و ایستگاه کنگان با شاخص ۵۸ برای ذرات معلق کمتر از ۱۰ میکرون (PM۱۰) در وضعیت قابل قبول قرار دارند.

گفتنی است، بر اساس استاندارد شاخص کیفیت هوا، اعداد ۱۰۱ تا ۱۵۰ در محدوده ناسالم برای گروه‌های حساس و وضعیت نازنجیو اعداد ۱۵۱ تا ۲۰۰ در محدوده ناسالم برای عموم و وضعیت قرمز قرار می‌گیرند.

با توجه به وضعیت ثبت‌شده در بیدخون عسلویه و بوشهر، توصیه می‌شود گروه‌های حساس از جمله کودکان، سالمندان و افراد دارای بیماری‌های قلبی و تنفسی از فعالیت طولانی و سنگین در فضای باز خودداری کنند.