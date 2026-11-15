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هشدار بلینکن درباره حمله زمینی آمریکا به ایران

تعداد بازدید: ۹۹۳
کد خبر: 4202120 3894 بازدید تاریخ انتشار:
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آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه پیشین آمریکا، در نشست رهبری هندوستان تایمز در دهلی‌نو، جنگ علیه ایران را اقدامی نسنجیده توصیف کرد. او با اشاره به وسعت سرزمینی، جمعیت، موقعیت جغرافیایی و توان تسلیحاتی ایران، درباره دشواری نابودی کامل توان نظامی این کشور هشدار داد. بلینکن همچنین توضیح داد چرا دستیابی به چنین هدفی ممکن است آمریکا را ناگزیر از اجرای عملیاتی کند که به اعتقاد او فاجعه‌بار خواهد بود. اظهارات بلینکن را با ترجمه اختصاصی تابناک می‌بینید.


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برچسب‌ها:
ویدیونبض خبرجنگ ایران و آمریکاآنتونی بلینکنحمله زمینی آمریکا به ایران

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