هشدار بلینکن درباره حمله زمینی آمریکا به ایران

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آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه پیشین آمریکا، در نشست رهبری هندوستان تایمز در دهلی‌نو، جنگ علیه ایران را اقدامی نسنجیده توصیف کرد. او با اشاره به وسعت سرزمینی، جمعیت، موقعیت جغرافیایی و توان تسلیحاتی ایران، درباره دشواری نابودی کامل توان نظامی این کشور هشدار داد. بلینکن همچنین توضیح داد چرا دستیابی به چنین هدفی ممکن است آمریکا را ناگزیر از اجرای عملیاتی کند که به اعتقاد او فاجعه‌بار خواهد بود. اظهارات بلینکن را با ترجمه اختصاصی تابناک می‌بینید.