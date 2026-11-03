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شهادت یک نفر از کارکنان نیروی زمینی ارتش در حمله تروریستی
حمله تروریستی در جنوب شرق کشور به شهادت یک نفر از کارکنان تیپ ۳۷۷ متحرک هجومی نزاجا و مجروح شدن یک نفر دیگر منجر شد.
به گزارش تابناک؛ در پی حمله تروریستی گروهک معاندین در منطقه جنوب شرق کشور، یک نفر از کارکنان تیپ ۳۷۷ متحرک هجومی نزاجا به درجه شهادت نایل آمد و یک نفر دیگر نیز مجروح شدند.
در این حمله تروریستی و درگیری یک نفر از تروریستها نیز به درک واصل شد و یک نفر هم زخمی که سپس متواری شده است.
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