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شهادت یک نفر از کارکنان نیروی زمینی ارتش در حمله تروریستی

حمله تروریستی در جنوب شرق کشور به شهادت یک نفر از کارکنان تیپ ۳۷۷ متحرک هجومی نزاجا و مجروح شدن یک نفر دیگر منجر شد.

کد خبر: 100000324تاریخ انتشار: 4623 بازدید

به گزارش تابناک؛ در پی حمله تروریستی گروهک معاندین در منطقه جنوب شرق کشور، یک نفر از کارکنان تیپ ۳۷۷ متحرک هجومی نزاجا به درجه شهادت نایل آمد و یک نفر دیگر نیز مجروح شدند.

 در این حمله تروریستی و درگیری یک نفر از تروریست‌ها نیز به درک واصل شد و یک نفر هم زخمی که سپس متواری شده است.

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شهادتحمله تروریستینیروی زمینی ارتش

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